У річку Рось потрапили хімікати, у Білій Церкві на Київщині обіцяють вимкнути воду

У річку Рось потрапили інсектициди, о 23 годині у Білій Церкві Київській області обіцяють вимкнути воду, повідомила Білоцерківська районна державна адміністрація.

«У селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області сталася аварія. Під час транспортування 1 тони інсектициду «Нурал B» автомобіль перевернувся в притоку річки Рось. На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини», – повідомили в місцевій адміністрації.

У відомстві розповіли, що спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження. Про глибину забруднення і зону ураження річки обіцяють повідомити додатково.