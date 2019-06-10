Через забруднення водойми у Вінницькій області відкриті провадження – прокуратура

Прокуратура Вінницької області здійснює кримінальне провадження за фактом забруднення водойми у селі Збаржівка Погребищенського району, що є притокою річки Рось.

«Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.242 КК України (Порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено покарання – до 5 років обмеження волі. Окрім того, за фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах Вінницької області відкриті кримінальні провадження за ч.3 та ч.5 ст.185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання за такі злочини, передбачене законодавством – від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

Раніше повідомлялось, що поліція Вінницької області відкрила кримінальні провадження через забруднення річки Рось хімікатами.

9 червня близько 5:00 у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 літрів) потрапив у ставок, а згодом витік у річку Рось.

Унаслідок виливу хімікатів у річку Рось припинена робота Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою міста Біла Церква Київської області (209 тисяч жителів) та Умань Черкаської області (84 тисячі жителів). Про це зранку 10 червня повідомляла Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, загроз унаслідок виливу хімікатів у річку Рось немає.