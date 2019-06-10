Загроз унаслідок виливу хімікатів у річку Рось немає – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що, за наявною у нього інформацією, загроз унаслідок виливу хімікатів у річку Рось немає.

«Усі служби, передусім ДСНС, працюють і контролюють ситуацію… Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. Вони ведуть постійний моніторинг і оперативно реагують», – вказав голова уряду у Facebook.

Унаслідок виливу хімікатів у річку Рось припинена робота Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою міста Біла Церква Київської області (209 тисяч жителів) та Умань Черкаської області (84 тисячі жителів). Про це зранку 10 червня повідомляла Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 10 червня водопостачання міста Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на три доби. У місті Біла Церква створено запас на одну добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок)», – ішлося в повідомленні рятувальників.

9 червня близько 5:00 у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 літрів) потрапив у ставок, а згодом витік у річку Рось.