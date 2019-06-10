Водопостачання Білої Церкви припинене внаслідок виливу хімікатів у річку Рось – ДСНС

Унаслідок виливу хімікатів у річку Рось припинена робота Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою міста Біла Церква Київської області (209 тисяч жителів) та Умань Черкаської області (84 тисячі жителів). Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 10 червня водопостачання міста Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на три доби. У місті Біла Церква створено запас на одну добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок). Проводиться моніторинг якості води у місцях водозабору та водосховищах акваторії річки Рось. Населенню рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії річки Рось», – ідеться в повідомленні рятувальників.

9 червня близько 5:00 у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 літрів) потрапив у ставок, а згодом витік у річку Рось.

Представники Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрали проби води зі ставка та річки Рось на території Вінницької та Київської областей. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть відомі пізніше 10 червня.