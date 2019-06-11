П’ять людей госпіталізовані після пожежі в одеській психіатричній лікарні – ДСНС

П’ять людей були госпіталізовані з отруєнням чадним газом унаслідок пожежі в одеській психіатричній лікарні ввечері 10 червня, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Померли шість людей, серед яких одна медсестра та п’ять пацієнтів, інформувало Радіо Свобода вночі 11 червня.

«Підрозділами ДСНС врятовано 15 людей (з них четверо померли, не приходячи до тями) та шість людей з отруєння чадним газом госпіталізовано у тяжкому стані (з них двоє померли). Додатково о 4:20 11 червня госпіталізовано ще одну людину у стабільному стані. Всього загинули 6 людей, госпіталізовані 5 людей», – інформують рятувальники.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством пожежної безпеки). Причина пожежі наразі невідома.