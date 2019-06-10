Шість людей загинули через пожежу в одеській психіатричній лікарні – поліція

Шість людей загинули через пожежу в одеській психіатричній лікарні, повідомили кореспондент Радіо Свобода та поліція. За словами журналіста, одна із загиблих – медсестра, усі інші – пацієнти.

Поліція повідомила, що площа пожежі – 500 квадратних метрів. На момент загорання у відділенні медичного центру перебувала 51 людина, серед них – три співробітники лікарні.

За даними поліції, наразі у лікарнях перебуває 41 людина, одна із них у вкрай важкому стані.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством пожежної безпеки). Причина пожежі наразі невідома.