Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Червень 2019, Київ 01:08
Новини | Події

Шість людей загинули через пожежу в одеській психіатричній лікарні – поліція

Поліція: наразі у лікарнях перебуває 41 людина, одна із них у вкрай важкому стані

Дивитись коментарі

Шість людей загинули через пожежу в одеській психіатричній лікарні, повідомили кореспондент Радіо Свобода та поліція. За словами журналіста, одна із загиблих – медсестра, усі інші – пацієнти.

Поліція повідомила, що площа пожежі – 500 квадратних метрів. На момент загорання у відділенні медичного центру перебувала 51 людина, серед них – три співробітники лікарні.

За даними поліції, наразі у лікарнях перебуває 41 людина, одна із них у вкрай важкому стані.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством пожежної безпеки). Причина пожежі наразі невідома.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG