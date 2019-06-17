Уряд Німеччини твердо виступає за збереження транзиту газу через Україну – міністр

Уряд Німеччини продовжує виступати за збереження російсько-українського маршруту транзиту газу до Європи, заявив міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

Після зустрічі з віце-президентом Європейської комісії, відповідальним за енергетичну політику в ЄС, Марошем Шефчовичем міністр висловив задоволення, що чільний посадовець Євросоюзу відданий продовженню тристоронніх переговорів про цей транзит між Єврокомісією, Україною і Росією, повідомили в міністерстві.

За його словами, цей транзит має бути забезпечений і після 2019 року, коли збігає термін чинного українсько-російського контракту. І Німеччина зробить свій внесок у те, щоб ці переговори були успішні, додав міністр.

Тему збереження цього транзиту будуть, серед іншого, обговорювати в перебігу візиту до Німеччини президента України Володимира Зеленського 18 червня. Зокрема, як заявили напередодні цього візиту в німецькому бізнес-об’єднанні для зв’язків зі Східною Європою «Східний комітет німецької економіки», важливо досягти нової домовленості про транзит газу між Росією і Україною. «Північний потік-2» не зможе замінити і не замінить газового транзиту через Україну, і нам і далі потрібен цей маршрут для забезпечення енергетичної безпеки Європи», – сказав Вольфґанґ Бюхеле, голова об’єднання, з членами якого Зеленський теж має зустрітися під час свого перебування в Берліні.

Проект російського газового монополіста «Газпрому» «Північний потік-2» має доставляти газ із Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проекті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проекту. Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія.

У разі припинення чи різкого скорочення транзиту російського газу через Україну Москва зможе легше шантажувати Київ, а також позбавить його важливого джерела надходжень із плати за транзит, вважають супротивники проекту.