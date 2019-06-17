Німецькі підприємці розповіли, чого чекають від Зеленського

У «Східному комітеті німецької економіки», німецькому бізнес-об’єднанні для зв’язків зі Східною Європою, повідомили, чого чекають від нового президента України Володимира Зеленського, з яким члени об’єднання планують зустрітися в Берліні 18 червня.

Як заявив голова об’єднання Вольфґанґ Бюхеле, «молодий президент після своєї переконливої перемоги на виборах має величезні можливості надати нову динаміку процесові реформ в Україні і ще міцніше орієнтувати свою країну на внутрішній ринок ЄС», у чому, за словами посадовця, Зеленський заслуговує на підтримку.

Як сказав Бюхеле, інтерес німецької економіки до України величезний, і наявні гальма в економічних відносинах двох країн можна зняти – для цього президент Зеленський має «успішно перетворити величезний кредит довіри населення у високий темп реформ і успішне придушення корупції і бюрократії».

Він також побачив вкрай позитивний момент у тому, що новий президент шукає нової динаміки для Мінського мирного процесу, щоб мирно завершити конфлікт на сході України і дати економічну перспективу населенню регіону. При цьому Бюхеле звернув увагу: «У цьому дотеперішні реакції російської сторони, на жаль, надзвичайно розчаровують. Москва мала б скористатися наданою можливістю здійснити новий початок у відносинах і дати позитивний сигнал, наприклад, звільнивши нарешті ув’язнених українських військових».

Іще один момент, на який звертають увагу в німецькому бізнес-об’єднанні для зв’язків зі Східною Європою, – важливість досягнення нової домовленості про транзит газу між Росією і Україною. «Північний потік-2» не зможе замінити і не замінить газового транзиту через Україну, і нам і далі потрібен цей маршрут для забезпечення енергетичної безпеки Європи», – сказав голова об’єднання.

Робочий обід із участю президента України «Східний комітет німецької економіки» разом із Німецькою торговельно-промисловою палатою і Німецько-українською палатою зовнішньої торгівлі в Берліні планується на вечір 18 червня. Того дня Володимир Зеленський має перебувати з візитом у Німеччині після відвідин Франції 17 червня.

У Берліні він має також зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Перед цим у Парижі він має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном. Як заявили в Єлисейському палаці, зустріч Макрона з Зеленським має стати шансом «висловити підтримку Франції програмі реформ, якої прагне новий президент України». Також у розмові має йтися про «шанси вирішення конфлікту» на сході України за підтримки Франції й Німеччини.

Ці візити мають відбутися в час, коли Зеленський заявляє про бажання досягти поступу в реформах і залагодити конфлікт на сході України.

Франція і Німеччина є учасницями так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання на Донбасі, разом зі сторонами конфлікту, Росією й Україною. Ці переговори на найвищому рівні не відбувалися вже близько двох років через непоступливість Росії.

Раніше цього місяця Зеленський здійснив свій перший закордонний візит як президент до Брюсселя, де він відвідав штаб-квартири Європейського союзу і НАТО. Там він підтвердив курс України на євроатлантичну і європейську інтеграцію і обіцяв, що за його керівництва Україна буде втілювати реформи і посилювати боротьбу з корупцією.

Він також закликав посилити тиск на Росію, щоб вона зупинила свою війну на сході України.