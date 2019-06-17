На Зеленського чекають у Франції й Німеччині

Президент України Володимир Зеленський, як очікують, цього тижня здійснить свої перші на посаді голови держави візити до Франції й Німеччини.

17 червня він, як планувалося, має прибути до Парижа, а 18 червня – до Берліна.

Ці візити мають відбутися в час, коли Зеленський заявляє про бажання досягти поступу в реформах і залагодити конфлікт на сході України.

У Парижі він має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном. Як заявили в Єлисейському палаці, зустріч Макрона з Зеленським має стати шансом «висловити підтримку Франції програмі реформ, якої прагне новий президент України». Також у розмові має йтися про «шанси вирішення конфлікту» на сході України за підтримки Франції й Німеччини.

У Берліні Володимир Зеленський має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Франція і Німеччина є учасницями так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання на Донбасі, разом зі сторонами конфлікту, Росією й Україною. Ці переговори на найвищому рівні не відбувалися вже близько двох років через непоступливість Росії.

Раніше цього місяця Зеленський здійснив свій перший закордонний візит як президент до Брюсселя, де він відвідав штаб-квартири Європейського союзу і НАТО. Там він підтвердив курс України на євроатлантичну і європейську інтеграцію і обіцяв, що за його керівництва Україна буде втілювати реформи і посилювати боротьбу з корупцією.

Він також закликав посилити тиск на Росію, щоб вона зупинила свою війну на сході України.