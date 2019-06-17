Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Франції Парижа. Перед початком офіційної частини візиту Зеленський відвідав стартап-комплекс Station F у Парижі. Він назвав цей комплекс «магнітом для талановитої молоді, що творить наше спільне майбутнє, і заявив: «Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома». Зеленський також назвав цифрові рішення «пріоритетом нашого розвитку». Пізніше він має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном.