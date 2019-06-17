Президент Зеленський прибув до Парижа

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Франції Парижа.

Фотографії його прибуття оприлюднила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, яка нині зустрічає його в Парижі.

Перед початком офіційної частини візиту Зеленський відвідав стартап-комплекс Station F у Парижі.

Він назвав цей комплекс «магнітом для талановитої молоді, що творить наше спільне майбутнє, і заявив: «Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома».

Зеленський також назвав цифрові рішення «пріоритетом нашого розвитку».

Пізніше він має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном. Як заявили напередодні в Єлисейському палаці, зустріч Макрона з Зеленським має стати шансом «висловити підтримку Франції програмі реформ, якої прагне новий президент України». Також у розмові має йтися про «шанси вирішення конфлікту» на сході України за підтримки Франції й Німеччини.

Наступного дня, 18 червня, він має прибути до столиці Німеччини Берліна і зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Ці візити відбуваються в час, коли Зеленський заявляє про бажання досягти поступу в реформах і залагодити конфлікт на сході України.

Франція і Німеччина є учасницями так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання на Донбасі, разом зі сторонами конфлікту, Росією й Україною. Ці переговори на найвищому рівні не відбувалися вже близько двох років через непоступливість Росії.

Раніше цього місяця Зеленський здійснив свій перший закордонний візит як президент до Брюсселя, де він відвідав штаб-квартири Європейського союзу і НАТО. Там він підтвердив курс України на євроатлантичну і європейську інтеграцію і обіцяв, що за його керівництва Україна буде втілювати реформи і посилювати боротьбу з корупцією.

Він також закликав посилити тиск на Росію, щоб вона зупинила свою війну на сході України.