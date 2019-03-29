У НКРЕКП розповіли, скільки потужностей відновлюваної енергетики запрацювало з початку року

За перший квартал 2019 року (з січня по кінець березня) в Україні запрацювали генерувальні потужності на 861,1 мегаватів відновлюваної енергетики, повідомили в Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Такі дані містить звіт НКРЕКП про розвиток сектору відновлюваних джерел енергії.

Це, за даними НКРЕКП, у 5,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. 99,5% нових потужностей складають вітряні і сонячні електростанції.

«У першому кварталі 2019 року НКРЕКП встановила «зелений» тариф для 67 об’єктів електроенергетики (серед яких сонячні електростанції – 58 об’єкти, вітряні електростанції – чотири об’єкти, біогаз/біомаса – чотири об’єкти, малі гідроелектростанції – один об’єкт)», – мовиться в заяві регулятора.

У комісії зазначають, що лідером із упровадження відновлюваної енергетики за підсумками кварталу стала Дніпропетровська область – 258,6 мегаватів, усі – сонячні електростанції.