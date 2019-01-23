Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Січень 2019, Київ 23:00
Новини | Економіка

Іноземні компанії інвестують 350 мільйонів євро у вітрову електростанцію в Україні – Ковалів

Засідання Національної інвестиційної ради. Давос, 23 січня 2019 року

Дивитись коментарі

Дочірнє підприємство французької нафтогазової компанії Total – Total Eren – разом із норвезькою компанією NBT інвестуватимуть у будівництво вітрового парку в Україні, повідомила голова офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.

За її словами, Total Eren планує протягом 18 місяців вкласти в будівництво парку потужністю в 250 мегаватт понад 350 мільйонів євро.

«Фінансування проекту в розміру 150 млн. Євро буде здійснювати Європейський банк реконструкції та розвитку разом з консорціумом банків. Відповідні угоди сьогодні підписано в Давосі на засіданні Національної Інвестиційної Ради», – стверджує Ковалів.

Підписання відповідної угоди в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі підтверджує також прес-служба президента України Петра Порошенка.

Згідно з прес-релізом Національної інвестиційної ради, будівництво попередньо планується розпочати в Запорізькій області.

Читайте також: Вітроенергетичний клондайк без вітряка – парадокси острова Зміїний

За словами Ковалів, протягом 2018 року обсяги альтернативної енергетики в Україні зросли.

«За 2018 рік введено в експлуатацію втричі більше потужностей, ніж за цілий 2017 – понад 800 МВт», – цитує її повідомлення НІР.

Восени 2018 року стало відомо, що уряд виділив ділянку в Чорнобильській зоні під будівництво вітрової електростанції.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG