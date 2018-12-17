ЄС надає 54 мільйони євро для Фонду енергоефективності – Мінрегіонбуд

Європейський Союз надає 54 мільйони для роботи Фонду енергоефективності України, повідомляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

В міністерстві транш розцінюють як свідчення «прогресу реформи енергоефективності».

Згідно з заявою міністерства, відповідну угоду про фінансування програми енергоефективності в Україні підписали в рамках 5 засідання Ради асоціації між Україною та Євросоюзом міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко і єврокомісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган.

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Очікується, що кошти надійдуть до Мультидонорського фонду, яким керує одна з інституцій Світового банку – Міжнародна фінансова корпорації.​

«Підтримка ЄС направлена на реалізацію програм в рамках Фонду енергоефективності. Це надання безповоротних грантів ОСББ для здійснення заходів з енергоефективності, технічна підтримка ОСББ у підготовці заяв до Фонду. Також ми домовились про допомогу наших німецьких партнерів у підготовці енергоаудиторів, які працюватимуть у всіх регіонах України», – наводить слова Зубка прес-служба Мінрегіонбуду.

Про перспективу надання траншу стало відомо у вересні 2018 року.

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18 квітня 2018 року Україна та ЄС підписали фінансову угоду про надання 50 мільйонів євро безповоротного фінансування для програми підтримки енергоефетивності в Україні, вона спрямована на підтримку Фонду енергоефективності України.

У червні 2017 року Верховна Рада схвалила законопроект про Фонд енергоефективності. Відповідно до документа, Фонд утворюється з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання й підтримки заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження.