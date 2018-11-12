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12 Листопад 2018, Київ 18:34
Новини | Суспільство

«Нафтогаз» підписав меморандум про скорочення шкідливих викидів

Як стверджують в енергетичній компанії, меморандум є частиною втілення Програми скорочення викидів метану

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Державна енергетична компанія «Нафтогаз» домовилася з Європейським банком реконструкції та розвитку і Міністерством екології України про скорочення викидів метану в ланцюжках постачання газу. Відповідний меморандум голова правління компанії Андрій Коболєв підписав разом із директором відділу енергоефективності та кліматичних змін ЄБРР Террі Маккалліоном і міністром екології та природних ресурсів Остапом Семераком, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, Меморандум про взаєморозуміння є першим етапом втілення Програми скорочення викидів метану вздовж ланцюжка постачання газу. Цей ланцюжок включає видобуток, транспортування і розподіл палива.

Програма скорочення викидів передбачає:

  • підвищення точності вимірювання викидів метану
  • запровадження інвентаризації викидів метану і процедур регулярної звітності
  • розробка дорожньої карти скорочення викидів метану
  • покращення політики та підходів до скорочення викидів метану

Як стверджують у компанії, «Нафтогаз» вже зараз вживає заходів для скорочення викидів та їх шкідливого впливу на довкілля.

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В Європейському банку реконструкції та розвитку стверджують, що скорочення викидів метану є ключовим для декарбонізації (очищення від вуглецю) українського енергетичного сектору.

«Викиди метану в нафтовій і газовій галузях у регіонах, з якими працює ЄБРР, за оцінками, складають близько 60 мільярдів кубометрів на рік, близько 40% усіх викидів парникових газів у цих країнах», – зазначено в повідомленні міжнародної установи.

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