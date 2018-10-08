Вчені попереджають про потепління Землі на 1,5 градуси до 2052 року

При збереженні поточного рівня викидів діоксиду вуглецю Земля може нагрітись на 1,5 градуси за Цельсієм у найближчі десятиліття, попереджає Міжурядова панель зі змін клімату.

«Глобальне потепління може досягнути 1,5 градусів за Цельсієм у період з 2030-й по 2052 рік, якщо буде наростати поточними темпами», – йдеться в звіті МПЗК, який автори презентували на закритті профільної конференції в південнокорейському місті Інчхон.

Згідно з документом, поверхня Землі вже нагрілася на один градус – цього виявилось достатньо, щоб підняти рівень океанів і спровокувати танення льодовиків, смертоносні урагани, повені та посухи.

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Обмеження глобального потепління до 1,5 градусів вимагатиме «стрімких, далекосяжних та безпрецедентних змін в усіх аспектах суспільного життя», йдеться в доповіді.

За збереження таких темпів, вважають науковці, температура може зрости врешті-решт на 3-4 градуси, що зробить планету непридатною для життя людей.

Якби обсяги глобального потепління вдалося скоротити вдвічі, стало б менше випадків аномальної спеки, злив, вимирало б менше біологічних видів, натомість залишилося б більше коралових рифів та льодовикових щитів, переконані автори звіту.

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«Кожна йота потепління має значення», – заявив представник МПЗК Ганс-Отто Пертнер.

Як повідомляють у Міжурядовій панелі, антропогенні викиди діоксиду вуглецю мають скоротитись на 45% з рівня 2010 року до 2030-го, щоб знизити прогнозовані темпи потепління.

Раніше дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, прогнозувало, що у 2018–2019 роках середня температура повітря в усьому світі має підвищитися на 0,03 градуси за Цельсієм, води – на 0,07 градуса.