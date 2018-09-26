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26 Вересень 2018, Київ 20:34
Новини | Події

Українські синоптики анонсували найтеплішу за 30 років зиму з морозами до -20 градусів

Синоптики очікують теплу зиму

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Зима цього року буде найтепліша за останні 30 років, однак часом температура може опускатися до -20 градусів, розповіла «Українській правді» завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідницького гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її словами, очікувана середньозимова температура складе 2-3 градуси тепла, що на 1-2 градуси вище норми.

«Потепління атмосфери триває і надалі, і температура повітря може бути взимку теплішою, ніж зазвичай. Ця зима може бути на два градуси теплішою, ніж протягом останніх 30 років. Очікується, що температура повітря в середньому може коливатися за зиму від +2 до -3», – зазначила метеоролог.

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Синоптики прогнозують опади переважно у вигляді дощу і мокрого снігу.

«На фоні досить високих температур ми очікуємо, що будуть затоки арктичного повітря, коли температура повітря вночі і навіть вдень може знижуватися до -20 градусів і нижче. Але це будуть досить короткочасні періоди», – підкреслила Балабух.

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