Літнє тепло ненадовго повернеться в Україну – синоптики

Українські та західні синоптики очікують, що в Україні впродовж найближчих днів встановиться комфортна осіння погода, а в п’ятницю, 28 вересня, температура сягне майже літніх показників – удень від +18 до +22 градусів залежно від регіону.

«Завтра вдень (у четвер, 25 вересня – ред.) очікується +10 +16 градусів. Сухо, сонячно, хмарки з невеликими дощами набіжать хіба на крайню Північ – Волинь, Рівненщина. Житомирщина, північні райони Чернігівщини та Київщини», – вказує синоптик Наталка Діденко.

Надалі, як указує, зокрема, сайт Норвезького метеорологічного інституту, на більшій частині території України встановиться сонячна чи малохмарна погода з більш властивими для початку жовтня температурами – від 5 до 10 градусів тепла вночі до +13 +18 градусів удень. У Києві виняток становитиме суботній день, 29 вересня, коли дощитиме упродовж майже всієї доби.