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03 Листопад 2018, Київ 23:30
Новини | Політика

У 2019 році уряд виділить на «теплі кредити» 400 млн гривень – Гройсман

Програма «теплі кредити» передбачає фінансування купівлі енергоефективного обладнання

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У 2019 році Кабінет міністрів України виділить на «теплі кредити» 400 мільйонів гривень, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

«Це означає, що українцям буде легше придбати енергоефективне обладнання: металопластикові вікна та двері, лічильники для тепла і води, котли, теплоізоляційні матеріали та інше. Програма діє в Україні з жовтня 2014 року. За чотири роки існування нею скористалися близько 500 тисяч українських родин», – написав Гройсман.

У серпні Державне агентство з енергоефективності України повідомило, що українці використали всі 400 мільйонів гривень, які були передбачені бюджетом на «теплі кредити». У жовтні Кабінет міністрів виділив додаткові 100 мільйонів гривень на цю програму.

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