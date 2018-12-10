Україна піднялася на два місця в рейтингу протидії змінам клімату CCPI 2019

Україна посіла 18 місце в рейтингу Climate Change Performance Index 2019, який оприлюднили 10 грудня німецькі організаці NewClimate Institute, Germanwatch і Climate Action Network.

За висновками дослідників, Україна із оцінкою в 60 балів посіла перше місце в групі «жовтого спектру» – країн із середнім рівнем успішності в протидії змінам клімату. Минулого року – в рейтингу Climate Change Performance Index 2018 – Україна була на 20 місці.

Оцінка країни (максимальна – 100) складається з обсягу викидів парникових газів, рівня розвитку відновлюваної енергетики, рівня споживання електроенергії, загальних запасів первинної енергії і загальної зовнішньої та внутрішньої політики в сфері протидії змінам клімату.

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В розділі, який стосується України, автори дослідження вказують на те, що її відносно висока загальна оцінка пов’язана із хорошим показником енергоефективності та невисокою кількістю викидів парникових газів. Втім, це пояснюють радше економічними складнощами, ніж свідомим підходом.

«Експерти наголошують, що високий загальний рейтинговий бал є скоріше результатом економічної кризи внаслідок конфлікту на Донбасі, ніж ефективної кліматичної політики. Вони критикують брак амбітності в національній кліматичній політиці. Це також позначається на дуже низькій оцінці національної кліматичної оцінки та того, як темпи зниження викидів і розвиток енергетики з відновлюваних джерел до 2030 року відповідають задачі не допустити підвищення температури Землі на 2 градуси за Цельсієм», – йдеться у звіті.​

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Четверте місце – в рейтингу посідає Швеція, яка отримала 76,28 балів, останнє, 60-те – Саудівська Аравія, в неї 8,82 бали. Перші три місця в рейтингу порожні. Як пояснюють дослідники, жодна країна не робить достатньо, щоб посісти перше, друге чи третє місце.

«Жодна країна не докладає достатніх зусиль для протидії небезпечним змінам клімату», – йдеться в звіті.

За даними дослідження Global Carbon Project, обсяги викидів парникових газів за 2018 рік сягнуть рекордного рівня.