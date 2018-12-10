Екоактивісти звернулися до уряду Польщі через недопуск на кліматичний саміт – заява

Міжнародна екологічна організація 350.org зареєструвала відкритий лист і петицію до уряду Польщі та Організації Об’єднаних Націй через те, що кількох її представників не впустили до країни в той час, як там тривали міжнародні кліматичні переговори ООН. Про це йдеться в заяві 350.org.

Згідно з повідомленням, більшість екологічних активістів представляли саме організацію 350.org. Всього депортували 14 громадських діячів, заявляє координаторка організації у Східній Європі, Кавказі і Центральній Азії Світлана Романко.

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«Ці дії є неприйнятними утисками з боку країни, що приймає Саміт ООН. Слід прийняти нові правила та процедури для захисту прав людини. Ми запускаємо відкритий лист та петицію до уряду Польщі та ООН з вимогою запобігання цих дій в майбутньому, адже кліматичний з'їзд ООН має залишатися відкритим для громадян з усього світу, які є мирними спостерігачами та отримали акредитацію з боку самих організаторів», – стверджує вона.

В організації інцидент називають «безпрецедентним». За даними 350.org, семеро українців не змогли перетнути кордон, ще двох затримали в готелі.

7 грудня про те, що її не впустили до Польщі, повідомила екологічна активістка Олеся Крамаренко із Запоріжжя. Вона підкреслює, що мета її поїздки до Катовіце була «досить політичною», і тим не менш її з колегами затримали під час прибуття до Перемишля.

«Мене і ще четверо колег попросили зійти з потяга і затримали на 5 годин без жодного пояснення причин. Нас тримали під вартою, обшукували, допитували поодинці. У кожного були всі необхідні документи – біометричні паспорти громадян України, квитки туди і на зворотній шлях, всі бронювання хостелів, запрошення від польської сторони, кошти на картці та готівка. Наприкінці нам було видано копію відмови про перетин кордону Польщі і озвучено «на 10 днів заборонено в'їзд на територію Польщі». В копії відмови у в’їзді зазначено: «Вважається загрозою державній політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров’ю або міжнародним відносинам будь-якої держави-члена Європейського Союзу», – розповідає вона.

8 грудня ситуацію прокоментував міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак. За його словами, він вже спілкувався із українськими дипломатами в Польщі через цей випадок.

«Причина такої дії поляків невідома. Я стурбований забороною в’їзду активістів. Буду говорити про це моєму колезі міністру Польщі», – пообіцяв він.

Семерак рекомендував громадським діячам звернутись до Міністерства закордонних справ – це, за його словами, дасть можливість українським дипломатам вимагати у Варшави пояснень.

В 350.org повідомили, що готують запити до МЗС України.

Кліматичні переговори ООН, також відомі як COP24, тривають з 2 по 14 грудня 2018 року в польському місті Катовіце.