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06 Грудень 2018, Київ 12:20
Суспільство

У 2018-му викиди вуглекислого газу сягнуть рекордного рівня – дослідження

Зазначається, що найбільша частка зростання шкідливих викидів припадає на Китай

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Цього року викиди вуглекислого газу в атмосферу сягнуть рекордного рівня. На це вказують результати дослідження Global Carbon Project, оприлюднені 5 грудня. Вчені називають вуглекислий газ одним із провідних чинників глобальних змін клімату.

Цього року викиди вуглекислого газу в атмосферу зростуть одразу на 2%, хоча вони майже не зростали протягом попередніх трьох років, вказує Global Carbon Project.

Зазначається, що найбільша частка зростання шкідливих викидів протягом періоду припадає на Китай.

Раніше звіт уряду США з приводу змін клімату вказав на те, що глобальне потепління призводить до посилення стихійних лих на території Сполучених Штатів.

На думку науковців, потепління поверхні Землі на 3–4 градуси зробить планету непридатною для життя людей
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Президент США Дональд Трамп неодноразово ставив під сумнів висновки вчених про зв'язок глобальних змін клімату з діяльністю людини.

Геоінженерія, на яку покладають чимало надій, може виявитися не такою вдалою ідеєю
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