Світовий банк обіцяє 200 мільярдів доларів на боротьбу зі зміною клімату

Світовий банк заявляє, що за 2021-2025 роки інвестує близько 200 мільярдів доларів у боротьбу зі зміною клімату.

Банк зробив таке оголошення 3 грудня в той час, як у польському Катовіце відкривається 24-а конференція ООН з питань клімату, на яку зберуться представники понад 200 країн.

Світовий банк заявив, що його ініціатива є «важливим сигналом для ширшої світової спільноти зробити те ж саме».

Конференція ООН відбуватиметься з 3 по 14 грудня. Головною темою зустрічі стане стримування глобального потепління й адаптація до зміни клімату. Паризька угода з питань клімату, укладена 2015 року, ставить за мету обмежити глобальне потепління до кінця століття двома градусами за Цельсієм.

За паризькою угодою, багатші країни, відповідальні за більшість викидів парникових газів, мають надати кошти, які країни, що розвиваються, могли б використати, щоб зробити свої економіки більш сприятливими для клімату.

Рішення президента США Дональда Трампа про відмову від паризької угоди викликало занепокоєння тим, що може нестача таких коштів.

Пропозиція Світового банку стане запевненням країнам, найбільш уразливим до наслідків зміни клімату.