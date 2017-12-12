Світ програє боротьбу кліматичним змінам – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що світ «програє боротьбу» кліматичним змінам.

Під час виступу на саміті «Одна планета» у Франції, де були присутні десятки світових лідерів та очільників компаній, Макрон заявив, що боротьба проти змін клімату «не йде достатньо швидко».

«Ми всі повинні діяти», – сказав Макрон.

Саміт, спільно організований Францією, Світовим банком і Організацією Об’єднаних Націй, влаштували з нагоди відзначення другої річниці ухваленої у 2015 році Паризької кліматичної угоди.

Організатори заявили, що основна увага буде зосереджена на впровадженні інновацій, щоб підтримати й прискорювати спільні зусилля країн у боротьбі зі зміною клімату.

Президента США Дональда Трампа, який оголосив, що Сполучені Штати вийдуть з «несправедливої» паризької угоди, не запросили на саміт.

Підписана лідерами 195 країн Паризька кліматична угода ставить за мету обмежити зростання середньої глобальної температури на планеті. У перспективі – щоб до 2050 року вона зросла не більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм.