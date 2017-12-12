У Парижі збирається кліматичний саміт глав держав і урядів, Трампа не запросили

У французькій столиці Парижі 12 грудня десятки глав держав і урядів збираються на одноденний саміт щодо захисту Землі від глобального потепління.

Саміт, спільно організований Францією, Світовим банком і Організацією Об’єднаних Націй, влаштували з нагоди відзначення другої річниці ухваленої у 2015 році Паризької кліматичної угоди.

Організатори заявили, що основна увага буде зосереджена на впровадженні інновацій, щоб підтримати і прискорювати спільні зусилля країн у боротьбі зі зміною клімату.

Президента США Дональда Трампа, який оголосив, що Сполучені Штати вийдуть з «несправедливої» паризької угоди, не запросили на саміт.

Також не буде на заході лідерів інших великих забруднювачів планети – Китаю, Індії, Бразилії та Росії, а з-поміж країн-членів ЄС – лідера Німеччини Ангели Меркель.

Підписана лідерами 195 країн Паризька кліматична угода ставить за мету обмежити зростання середньої глобальної температури на планеті. У перспективі – щоб до 2050 року вона зросла не більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм.