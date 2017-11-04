Звіт, оприлюднений урядом США, звинувачує людей у зміні клімату

Науковий звіт, виданий урядом США, стверджує, що «зміна клімату», ймовірно, спричинена людською діяльністю.

Висновки, оприлюднені у федеральному звіті, який був схвалений Білим домом, очевидно, суперечать позиції президента США Дональда Трампа.

Трамп називав глобальне потепління вигадкою і обіцяв вихід США з Паризької кліматичної угдои.

«Цей період є найтеплішим в історії сучасної цивілізації», – сказано у звіті.

У документі додається, що з моменту останнього звіту в 2014 році «з’явилися докази тривалого, швидкого, спричиненого людством потепління атмосфери і океану».

«Є висока ймовірність того, що діяльність людини, особливо викиди парникових газів, є домінуючою причиною потепління, яке спостерігається з середини 20 століття», – зазначається в доповіді.

Автори документа додають, що відсутні «переконливі альтернативні пояснення».

Спеціальний звіт «Кліматична наука» є частиною більшої Національної оцінки клімату, яка була оприлюднена в проектній формі для публічного обговорення.