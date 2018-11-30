На новозеландське узбережжя вдруге за тиждень викинулися дельфіни

У Новій Зеландії на островах Чатем на берез викинулась 51 гринда. Про це повідомляє ВВС.

Тварин знайшли мертвими на узбережжі. Один з дельфінів був живий, однак його довелося приспати.

«Неможливо було успішно врятувати одного дельфіна. На жаль, вирішили приспати. Це було найбільш гуманно», – зазначив Дейв Карлтон, відповідальний за управління ресурсами архіпелагу Чатем.

Експерти взяли зразки для виявлення причин такої поведінки гринд.

Це другий випадок масової гибелі цих тварин за тиждень – 26 листопада у Новій Зеландії на берег викинулися 145 дельфінів.