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30 Листопад 2018, Київ 11:01
Новини | Міжнародні

На новозеландське узбережжя вдруге за тиждень викинулися дельфіни

За тиждень на новозеландські береги викинулися майдже 200 дельфінів-гринд

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У Новій Зеландії на островах Чатем на берез викинулась 51 гринда. Про це повідомляє ВВС.

Тварин знайшли мертвими на узбережжі. Один з дельфінів був живий, однак його довелося приспати.

«Неможливо було успішно врятувати одного дельфіна. На жаль, вирішили приспати. Це було найбільш гуманно», – зазначив Дейв Карлтон, відповідальний за управління ресурсами архіпелагу Чатем.

Експерти взяли зразки для виявлення причин такої поведінки гринд.

Це другий випадок масової гибелі цих тварин за тиждень – 26 листопада у Новій Зеландії на берег викинулися 145 дельфінів.

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