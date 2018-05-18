Радіо Свобода Daily: українські бойові дельфіни в Криму не скорилися Росії

74 роки тому їх депортували

Розпочнемо з актуального. Сьогодні по всій Україні відбудуться заходи до 74-ї річниці депортації кримських татар. «У мене в родині всі постраждали 74 роки тому від примусової депортації, були виселені на Урал. Повернулись на батьківщину у 1992 і 1994 роках. Я разом із батьками, коли Крим у 2014 році був окупований Росією, переїхала у Львів, а всі старші члени родини залишились на півострові, бо не хотіли знову покидати свою землю. Для мене сумний день», – розповіла нам Розілія Насибова, переселенка з Криму.

Оновлення ЦВК: тайм-аут

А от сподівання на затвердження Верховною Радою нового складу Центральної виборчої комісії знову не справдилися. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що консультації щодо кандидатур продовжаться, а отже, анонсованого на 17 травня голосування не буде. Каменів спотикання, за словами депутатів, є два: як забезпечити представництво усіх фракцій у ЦВК, а також як обрати 13 із 14 запропонованих президентом кандидатур. Детальніше про це тут.

Тепер коротко.

Херсонський міський суд заарештував на два місяці без права застави керівника інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

Натомість Печерський районний суд Києва відпустив активіста Євромайдану Івана Бубенчика на поруки народних депутатів Андрія Денисенка та Олега Петренка. Бубенчик раніше заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків.

Ну і про не дуже приємне. «Укрзалізниця» з 30 травня підвищить ціну квитків на 12%. Це буде перший етап індексації тарифів. Другий має відбутися з 1 жовтня – тоді ціни на квитки також підіймуть на 12%.

Ще трішки міжнародних новин і завершуємо огляд.

Президент США Дональд Трамп доручив американському уряду підготувати план нових санкцій щодо Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середнього і малого радіусу дії.

В цей час президент Росії Володимир Путін провів переговори з сирійським колегою Башаром Асадом у російському місті Сочі

А прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав жителів Єревана зупинити протести, які тривають з вимогою відставки генерального прокурора Артура Давтяна

Патріоти з плавниками

І незвичайно історія на завершення. Постійний представник президента України Петра Порошенка в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що українські бойові дельфіни, які після незаконної анексії Криму потрапили до росіян, відмовились виконувати їхні команди та загинули. Дресовані тварини відмовилися не тільки взаємодіяти з новими російськими тренерами, але й відмовилися від їжі і через якийсь час загинули. Користувачі соцмереж у США із захопленням зустріли таку заяву Бабіна.

Будьте й Ви вірні своїм ідеалам!

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