«Укрзалізниця» з 30 травня підвищить ціну квитків на 12 відсотків, повідомила прес-служба компанії агентству «Інтерфакс-Україна».

Це буде перший етап індексації тарифів. Другий має відбутися з 1 жовтня – тоді ціни на квитки також підіймуть на 12 відсотків. Відповідний наказ мають оприлюднити 29 травня в «Урядовому кур’єрі».

У разі купівлі квитків до 29 травня на більш пізні дати доплата не передбачена, уточнили в «Укрзалізниці».

В компанії зазначили, що остання індексація тарифів на пасажирські перевезення проводилася в жовтні 2014 року (на 12 відсотків). Водночас фактичне зростання індексу споживчих цін становило 192,2 відсотка, індекс цін виробників промислової продукції – 206,3 відсотка.

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«Таким чином, тільки у 2017 році «Укрзалізниця» отримала від перевезень пасажирів у дальньому сполученні 3,6 мільярда гривень збитку. Але навіть у таких умовах за останні чотири роки компанія майже вдвічі збільшила фонд заробітної плати залізничників і розширила соціальні гарантії для працівників», – заявили в компанії.

Ціни на квитки мали підвищити з 1 квітня, однак цього не відбулося через непогодження відповідного наказу Міністерством інфраструктури України.

У січні 2018 року виконувач обов’язків голови правління компанії Євген Кравцов заявляв, що «Укрзалізниця» планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення у 2018 році. Він зазначив, що «пасажирське господарство для УЗ збиткове», а тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років.