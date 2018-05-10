«Укрзалізниця»: «Щоб пасажирські перевезення стали беззбитковими, тариф треба підняти удвічі»

Цього року «Укрзалізниця» планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення двічі. На 12% вже найближчим часом, а вдруге – на таку ж суму – у жовтні. Відповідний наказ пройшов узгодження Міністерства інфраструктури, причетних органів виконавчої влади та перебуває на реєстрації в Міністерстві юстиції України. Однак, пасажирські перевезення вже давно є вкрай збитковими для «Укрзалізниці» і підвищення тарифів ситуацію не вирішать. Радіо Свобода з’ясовувало, чому пасажирські перевезення збиткові і хто в цьому винен.

«Укрзалізниця» повідомляє – найближчим часом тарифи підвищать у всіх категоріях поїздів та вагонів, крім вагонів 1-го класу та поїздів Інтерсіті+ (на них тарифи не змінювалися з 2012 року).

Рівень тарифів на перевезення багажу та вантажобагажу, які не змінювалися з 2003 року, зростуть на 100%.

«На сьогодні, з моменту останньої індексації тарифів (жовтень 2014 року), фактичний індекс споживчих цін склав 192,2%, індекс цін виробників промислової продукції – 206,3%», – зазначають в «Укрзалізниці».

На запит Радіо Свобода «Укрзалізниця» повідомила: в умовах прогнозу на 2018 рік тарифи на пасажирські перевезення необхідно було б підвищити майже удвічі, щоб вони стали беззбитковими.

Возити пасажирів – невигідно

Залізничники кажуть – тарифи на приміські та внутрішні пасажирські перевезень нижчі економічно обґрунтованого рівня.

На початку квітня «Укрзалізниця» повідомляла, що планованого 12-відсоткового підвищення цін на квитки з 1 квітня не відбулося через непогодження відповідного наказу Міністерством інфраструктури України.

За інформацією від «Укрзалізниці», збиток від курсування пасажирських поїздів далекого сполучення (внутрішнього курсування) за 2017 рік становить 3,6 мільярда гривень.

Витрати за 2017 рік складають 11,4 мільярда гривень. З яких на придбання рухомого складу, а це 50 одиниць пасажирських вагонів, спрямовано понад 1 мільярд гривень.

За підсумками 2017 року «Укрзалізниця» отримала 100 мільйонів гривень прибутку, гроші компанія отримує переважно від вантажних перевезень. У 2018 році чистий прибуток прогнозується у сумі 709,9 мільйона гривень.

«Зростання прибутковості товариства обумовлено, в першу чергу, введенням порядку списання майна, проведенням індексації тарифів на пасажирські перевезення та оптимізації витрат», – йдеться у консолідованому фінансовому плані.

Субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2018 році очікується в межах 11 мільярдів гривень. Минулого року ця цифра становила 9,4 мільярда гривень.

Чому пасажирські перевезення збиткові?

Голова ради громадської організації «Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури» Володимир Наумов каже, що пасажирські перевезення збиткові, тому що витрати зростають швидше, ніж самі тарифи.

«Є проблема в тому, що витрати на організацію пасажирських перевезень високі, а населення не володіє високою платоспроможністю і не може оплатити повністю вартість проїзду», – зауважує Наумов.

На думку експерта, у зв'язку з інфляцією та коливанням курсу валют, зростають матеріальні витрати, вартість електроенергії, палива, заробітна плата. За словами Наумова, «Укрзалізниця» не має розрахунку собівартості перевезення одного пасажира і в цьому також є проблема.

Загалом, собівартість перевезення одного пасажира різна для різних вагонів та відстаней.

Собівартість перевезення одного вагона плацкарт і купе відносно однакові, але у першому їхатиме 54 людини, а в другому 36. Загальна сума ділиться між різною кількістю пасажирів. Так, до прикладу, квиток у плацкартний вагон поїзда №143К Київ-Ворохта коштує 112,86 гривні, а у купейний – 172,83 гривні, що на 53% дорожче.

За підрахунками, вартість перевезення одного вагону з Києва до Ворохти обходиться пасажирам у 6192 гривні для купе та 6048 для плацкарту.

У той же час, наприкінці минулого року, міністр інфраструктури України Володимир Омелян зазначав, що збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень необґрунтовані.

Я маю всі підстави вважати, що ці збитки є необґрунтованими

«Щороку «Укрзалізниця» маніпулює цифрами, малюючи зі стелі збитки на пасажирських перевезеннях. Я маю всі підстави вважати, що ці збитки є необґрунтованими. Почнімо з того, що на приміських перевезеннях від 20 до 50% пасажирів купують квитки, а решта їдуть зайцями. Чому? Це питання до «Укрзалізниці», – казав посадовець.

Тарифи на приміські сполучення – не змінюються. Через місцеву владу

На економічну ситуацію в компанії негативно впливає і перевезення пільгових категорій громадян.

У пояснювальній записці до консолідованого фінплану компанії зазначено, що «Укрзалізниця» щорічно проводить роботу з місцевими органами влади щодо проведення індексації тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні, але ця процедура потребує багато часу, а також облдержадміністрації неохоче йдуть на зустріч у цьому питанні.

«Тому проектом консолідованого фінансового плану ПАТ «Укрзалізниця» на 2018 рік індексація тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні не передбачена», – зазначено у записці.

Сьогодні ціни на приміські пасажирські перевезення у кожній області різні. До прикладу, квиток на електричку Харків-Ізюм (відстань 125 кілометрів) можна придбати за 12,50 гривні, а за напрямком Київ-Миронівка (103 кілометри) – за 14 гривень.

Якщо порівняти ціни з найближчими сусідами, Польщею, там найдешевший квиток із Варшави до Радома (104 кілометри) коштує 24 злотих, що дорівнює 176 гривень.

Експерт у сфері транспорту, екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава зазначає, що відсутність діалогу з місцевою владою, а відповідно – збереження тарифів сталими, призведе до скорочення приміських пасажирських перевезень. Причина – старі вагони, яким подекуди понад сорок років, доведеться списати, а на нові немає коштів.

Понад третину витрат «Укрзалізниці» – зарплати

Обсяги пасажирських перевезень дійсно зменшуються. Цього року, згідно із консолiдованим фiнансовим планом «Укрзалiзниці», прогнозується перевезти 201,5 мільйонів пасажирів, що менше від плану на 0,7% та на 2,2% менше від очікуваного звіту 2017 року.

​Якщо подивитися, на що найбільше витрачає грошей «Укрзалізниця», бачимо, що майже 35% йде на оплату праці, 17% на амортизацію, 11% на паливо, 10,4% – на електроенергію. Відповідно, компанія витрачає недостатньо коштів на закупівлю нових вагонів.

Більшість вагонів, які використовує «Укрзалізниця» виготовлені до 1991 року і значна їхня частина нині наближаються до критичного строку експлуатації (28 років без капітального ремонту, 41 рік із ремонтом).

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У найближчі п’ять років списати треба дві тисячі вагонів

«У найближчі п’ять років списати треба дві тисячі вагонів із парку в три тисячі. Пасажирів просто не буде чим возити і ті фото з Індії, де люди їздять на даху потяга, стануть для українців не смішними. Вирішити це питання можна тільки дотацією», – розповідає Олександр Кава.

Наприкінці минулого року Євген Кравцов, в.о. голови ПАТ «Укрзалізниця», зазначав, що у 2018 році компанія планує придбати 60 купейних вагонів та модернізувати 260, із яких у 100 замінити туалетні системи та системи кондиціювання.

Кава пояснює, що нові вагони, зазвичай, з’являються на тих напрямках, де пасажирообіг найбільший. Це Київ-Львів, Київ-Івано-Франківськ чи Київ-Трускавець. Повільніше оновлення відбувається на найдовших сполученнях – Київ-Маріуполь (18 годин в дорозі), Львів-Маріуполь (29 годин в дорозі) чи Ужгород-Лисичанськ (32 години в дорозі).

Минулого року Верховна Рада відмовилася виділити з бюджету кошти на закупівлю нових 40 вагонів для поїзду Київ-Маріуполь.

Держава і дотації на пасажирські перевезення

Екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава висловив переконання, що підняття тарифів на пасажирські перевезення навіть на 24% у 2018 році не вирішить проблеми їхньої збитковості.

За словами експерта, витрати компанії на пасажирів має компенсувати держава.

«Уряд не розуміє свою відповідальність за пасажирські перевезення. «Укрзалізниця» перевозить людей за тарифами, які є меншими від собівартості, а збитки покриває з внутрішніх резервів, які збереглися із часів СРСР. Уряд звик, що залізниця має самостійно справлятися зі своїми проблемами», – зазначає Кава.

Система субсидіювання пасажирських перевезень державою працює в усіх країнах Євросоюзу. Частина із державних дотацій йде на компенсацію тарифів, а друга – на закупівлю нових локомотивів, вагонів та електропоїздів.

За словами експерта Володимира Наумова, нині держава не вкладає кошти в пасажирські перевезення пасажирів жодної копійки.

За перевезення пільгових верст населення держава винна «Укрзалізниці» більш ніж 3 мільярди гривен

«За перевезення пільгових верст населення держава винна «Укрзалізниці» більш ніж 3 мільярди гривень. В усьому світі, в Європі, в США пасажирські перевезення субсидуються державою. Також до показника, який сприяє збитковості є застарілий регресивний тариф, за принципом «чим далі, тим дешевше», – каже Наумов.

Він наголошую, що для «Укрзалізниці» потрібен механізм субсидіювання з боку держави.

«Значне підвищення цін призведе до відмови від користування потягами на користь автобусів, якщо є така можливість. Відсутність квитків на потяги стимулює розвиток пасажирських перевезень автобусами. Тобто, «Укрзалізниця» вважає, що перевезення пасажирів, – це не є бізнес, а є соціальне навантаження», – зазначає експерт.