«Укрзалізниця» планує запустити поїзд до Будапешта

«Укрзалізниця» спільно з угорським перевізником планують запустити прямий маршрут «Мукачево – Будапешт», повідомив в.о. голови української компанії Євген Кравцов.

«Щойно завершили перемовини з нашими угорськими колегами. Вони готові надати рухомий склад, що буде курсувати євроколією, яка і сполучає ці два міста. На новому напрямку не витрачатиметься час на перестановку вагонів з широкої колії на вузьку – це значна перевага маршруту. Наразі ж поїздам потрібно змінювати колісні пари, а це кілька додаткових годин в дорозі», – розповів Кравцов.

Він очікує, що ціна на квитки другого класу становитиме 700 гривень, а першого – 1000 гривень.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».