Україна запустить потяг, що курсуватиме через 4 європейські столиці – Мінінфраструктури

Україна запустить потяг, який курсуватиме через Київ, Мінськ, Вільнюс і Ригу, повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк у Facebook.

«Потягу «чотирьох столиць» бути. Тарифна рада МІУ ухвалила рішення про внесення змін до тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні. Міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав відповідний наказ, який спрямовано до Міністерства юстиції на державну реєстрацію», – розповів Лавренюк.

Він заявив, що «Укрзалізниця» вже закупила 28 нових пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу, які будуть «найближчим часом курсувати за напрямом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига».

За його словами, вартість квитка до Риги у вагоні купе становитиме близько 1 855 гривень (59 євро).

У червні 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян говорив, що Україна запустить поїзд «п’яти столиць». На той момент в Мініфраструктури планували, що потяг їхатиме ще й до столиці Естонії Таллінна.