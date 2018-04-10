«Укрзалізниця»: на дільниці Львів–Красне, де зійшли 10 вагонів, відновили рух

Компанія «Укрзалізниця» повідомляє, що на дільниці Львів–Красне, де напередодні зійшли 10 вагонів, відновили стабільний рух.

Як повідомляє прес-служба компанії, рух вантажних і пасажирських поїздів дільницею Львів–Красне здійснюється в штатному режимі.

В «Укрзалізниці» не називають причин сходження вантажних вагонів, це з’ясовує комісія.

Вранці 9 квітня на станції Задвір’я на Львівщині сталося сходження 10 вагонів вантажного поїзда, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Після цього організовували резервні маршрути, а компанія «Укрзалізниця» попередила про затримку низки пасажирських поїздів, час затримки від 30 хвилин до двох годин.

