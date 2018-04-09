«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки пасажирських поїздів, час затримки до 2 годин

Компанія «Укрзалізниця» попереджає про затримку низки пасажирських поїздів, час затримки від 30 хвилин до двох годин.

Як повідомляє прес-служба компанії, це сталося після сходження на Львівщині 10 вагонів, організовуються резервні маршрути.

Вранці на станції Задвір’яна Львівщині стався схід 10 вагонів вантажного поїзда, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В «Укрзалізниці» додають, що аварійно-відновлювальні підрозділи і спецтехніка виїхали на місце події для ліквідації наслідків сходу і відновлення руху поїздів. Працює експертна комісія, що встановлює причини інциденту.