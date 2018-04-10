Плацкарт до адмінкордону: про роботу українських потягів, що прямують до станції «Вадим»

Місяць тому з Херсона почали ходити два додаткових потяги до станції «Вадим». Вона розташована в 10 кілометрах від адмінкордону з Кримом. За задумом української влади, це мало полегшити пересування з материкової частини України на півострів. Однак цими потягами поки майже ніхто не користується. Кореспондент Крим.Реалії з'ясовував, чому так відбувається.

Додаткові потяги до адмінкордону з Кримом пустили 1 березня. Потяг «Херсон-Вадим» (№6201 і №6203) уже місяць вирушає щодня о 9:13 і 14:14. У зворотному напрямку ‒ о 11:44 і 16:45.

Час у дорозі складає 2 години 5 хвилин. У довідковому бюро залізничного вокзалу вартість проїзду становить приблизно 25 гривень. Усі вагони в потязі ‒ плацкартні.

Час відправлення нових потягів прив'язаний до київського та харківського потягів. За задумом ініціаторів нового маршруту, пасажири, які прибувають до Херсона з Києва та Харкова, пересідають на інший потяг і їдуть до адміністративного кордону.

Максимум 30 осіб за рейс

Появу додаткових потягів до «Вадима» лобіювало постійне представництво президента України в АРК, розташоване в Херсоні. «Укрзалізниця» не озвучувала точну кількість пасажирів, які скористалися новим маршрутом.

За інформацією постійного представника президента України в Криму Бориса Бабіна, максимальна кількість пасажирів за один рейс ‒ 30 осіб. Але більша частина з них, за словами чиновника, ‒ це жителі Херсонської області, які не доїжджають до кінцевої станції.

«Випадково» ми покращили життя для місцевого населення

«Можна констатувати, що є пасажири, які ним користуються. Їх відносно небагато. Це, наприклад, по 10 осіб на кожному ранковому рейсі. Одночасно це компенсується тим, що місцеві жителі з радістю користуються нововведенням. «Випадково» ми покращили життя для місцевого населення», ‒ сказав Борис Бабін.

Залізнична станція «Вадим» розміщена в 10 кілометрах від КПВВ «Каланчак». Відповідно, після прибуття туди потягом із Херсона перед пасажирами постає питання ‒ як дістатися до пункту пропуску. На початку березня перший заступник голови Каланчацької районної державної адміністрації Анатолій Віремейчик запевняв кореспондента Крим.Реалії, що зі станції до КПВВ «Каланчак» організований рух трьох автобусів.

Однак минулого місяця чиновник пішов зі своєї посади і в районі був призначений новий керівник ‒ Олег Онуце. Він повідомив кореспонденту Крим.Реалії, що наразі від «Вадима» до пункту пропуску на адмінкордоні автобуси не ходять. За його словами, потрапити від станції до КПВВ можна тільки на таксі. Скільки це коштує, районний керівник точно не знає. Його попередник стверджував, що таксисти беруть по 60-70 гривень із людини.

Новий голова Каланчацької РДА стверджує, що він разом із підопічними все-таки планує запустити автобус від «Вадима» до адмінкордону.

«У вівторок ми зберемося щодо цього питання... І будемо форсувати події. Плануємо, щоб це був рейсовий автобус, і він їздив із «Вадима» до КПВВ», ‒ сказав голова Каланчацького району.

На запитання, коли саме може з'явиться такий автобус, він не зміг відповісти.

Виснажлива дорога

Потяги до «Вадима» не отримали популярності, тому що їхнє використання під час пересування до анексованого Криму передбачає велику кількість пересадок. Такої думки дотримується координатор «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник.

Потяги до «Вадима» не популярні, тому що передбачають велику кількість пересадок

«Ті, з ким ми спілкуємося, кажуть, що поки вони не користуються потягом, адже маршрутка для них швидша та зручніша. Оскільки використання нового маршруту передбачає більшу кількість пересадок: потяг до Херсона, далі потяг до «Вадима», а потім від станції потрібно все одно їхати до «Каланчака» ‒ виходить досить виснажлива дорога, хоча за ціною вона виходить дешевшою, але за швидкістю та зручністю, особливо якщо уявити людей із сумками, це досить складно», ‒ сказала Ольга.

За її словами, на низький попит на нові потяги впливає також те, що багато хто просто не знає про такий спосіб пересування. До того ж, зазначила Скрипник, частина пасажирів, подорожуючи з Криму на материкову частину України, взагалі не користуються потягами й пересуваються тільки автобусами.

У соціальних мережах деякі користувачі, які спробували вирушити на материк із Криму за допомогою потягів від станції «Вадим», скаржилися, що мали великі проблеми з пошуком транспорту від Армянська до адмінкордону й від пункту пропуску до Каланчака.

Ініціатор запуску нових потягів Борис Бабін визнає, що запропонований ним спосіб пересування є незручним через велику кількість пересадок. Але чиновник усе одно задоволений ходом подій і говорить, що нинішній етап є проміжним. Наступний крок, який готує представництво президента України в Криму, ‒ вагони київського та харківського потягів чіплятимуться до складу, що йтиме безпосередньо до станції «Вадим».

«Чому причіпні вагони зручніші? По-перше, ви купуєте загальний квиток у Києві. По-друге, в Херсоні ви з речами не виходите, не бігаєте. Ви спокійно прокидаєтеся біля «Вадима». І потім вже далі спокійно їдете до КПВВ. Тобто, ми робимо з «Вадима» той самий хаб, який виник у Новоолексіївці (станція біля КПВВ «Чонгар» ‒ ред.)», ‒ сказав Борис Бабін.

«Укрзалізниця» поки не коментувала ці плани постійного представника президента. Кореспондент Крим.Реалії надіслав до прес-служби підприємства запит на цю тему ще місяць тому, але відповідь досі не надходила.

Довідка: після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою частиною України та півостровом проліг формально адміністративний, але фактично ‒ справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду ‒ «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

Українська влада повідомила про припинення залізничного сполучення з Кримом у грудні 2014 року. Офіційно такі обмеження пояснили заходами безпеки.

Наразі з Криму на материкову частину України та в зворотному напрямку можна потрапити особистим транспортом або скориставшись послугами нелегальних перевізників.

Оригінал – на сайті Крим.Реалії