Примарний «експорт»: чи дійсно окупований Крим торгує з материковою Україною?

Тетяна Курманова

Продукція з окупованого Росією українського Криму найбільшим попитом, як і раніше, користується на території материкової частини України. Про це повідомила керівник підконтрольного Росії кримського управління статистики Ольга Балдіна. За її інформацією, півострів постачає на материк близько третини свого «експорту» на суму 9,6 мільйона доларів. Серед інших великих покупців кримської продукції ‒ Білорусь, Індія та Китай.

Ольга Балдіна уточнила, що Крим пеерважно торгує продукцією хімічної промисловості, конкретно ‒ заводу «Кримський титан». Підприємство належить українському бізнесменові Дмитру Фірташу, керують ним з Москви. Також на материк постачається продукція сімферопольського машинобудівного заводу «Фіолент».

Редакція Радіо Крим.Реалії надіслала запит до Державної фіскальної служби України, у відомстві заперечують будь-який товарообіг з анексованим півостровом.

Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко зазначає, що товари з Криму можуть потрапляти на материкову Україну не напряму.

Можливо, цей імпорт проходить не через адмінкордон, а через інші митні пости з Російською Федерацією

‒ З одного боку, у нас є вільна економічна зона «Крим», що існує вже три роки і яку досі не можуть скасувати. З іншого боку, у 2017 році в України раптово збільшився товарообіг з Російською Федерацією. Вкрай важко зрозуміти, за рахунок чого саме ми наростили імпорт. З Криму офіційно не можна нічого вивезти, так само як і завезти туди з материка. Втім, можливо, цей імпорт проходить не через адмінкордон, а через інші митні пости з Російською Федерацією. Мені здається, ми маємо право вимагати санкцій та іншої підтримки від європейських партнерів, тільки якщо самі чітко виконуємо умови. Водночас можливо, що російські чиновники публікацією подібної статистики намагаються дискредитувати Україну в очах Європейського союзу та США.

Олексій Дорошенко переконаний, що в разі незаконного ввезення товарів з Криму українські підприємства мають отримати покарання.

Директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов стверджує, що ВЕЗ «Крим» лише множить проблеми, а не вирішує їх.

Вільна економічна зона «Крим» від самого початку була безперспективною

‒ Вільна економічна зона «Крим» від самого початку була безперспективною, і взагалі незрозуміло, кому вона була потрібна. Ухвалення цього закону не вирішувало проблеми кримчан і не полегшувало ситуацію, пов'язану з анексією. Навіть більше, завдяки йому кримчани, які переїхали на материк, отримали статус нерезидентів. Це створило цілу масу проблем, починаючи з відкриття рахунків у банках і завершуючи побутовими. До того ж, українського бізнесу як такого на території Криму немає, а вирішувати проблеми російського де-факто бізнесу закон про ВЕЗ не покликаний.

Український політолог Олег Саакян робить висновок, що різні підприємства цілком можуть мати подвійну реєстрацію для тіньового ввезення товарів із Криму.

Підприємства ведуть подвійну касу, українську та російську, через афілійовані структури, зареєстровані за окупаційним законодавством

‒ Є пропагандистська складова: для Росії важливо показувати, що справи в Криму не такі вже й погані, раз він «експортує» «в Україну», і взагалі півострів нібито самодостатній. Це байка для кримчан. Водночас, як ми знаємо, для України Крим залишається українським. Багато підприємств свої юридичні адреси та виробництва частково перенесли, але частина, можливо, залишається на окупованих територіях. Так що дуже ймовірно, що подібні підприємства ведуть подвійну касу, українську та російську, через афілійовані структури, зареєстровані за окупаційним законодавством. Вільна економічна зона «Крим» тільки сприяє цьому. Отже, цілком можливо, що якась кількість відсотків у російській статистиці «кримського експорту» відповідає дійсності.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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