Кримські друзі ФСБ: хто забезпечує держзамовлення спецслужбам Росії на окупованому півострові

Створений в окупованому Криму в 2014 році підрозділ російської ФСБ ‒ одне з найбільш закритих відомств у нинішній системі окупаційної влади на півострові. Незважаючи на те, що діяльність структури оплачують російські платники податків, у відкритому доступі немає інформації про її бюджет і витрати. Вона засекречена, й журналісти, як правило, не мають доступу до неї. Проте Крим.Реалії стала відома інформація про тих, хто забезпечує потреби російських спецслужб на окупованому півострові. Ми наведемо низку комерційних структур і підприємців, які «засвітилися» в тендерах, пов'язаних з діяльністю ФСБ в окупованому Росією українському Криму.

Ми вивчили кілька десятків державних закупівель, які проводили цього року в кримському управлінні ФСБ та його підрозділах. Цікаво, що кримські компанії не є лідерами ні за кількістю виграних підрядів, ні за їхньою вартістю. Товари та послуги керівництво спецслужб часто купує в сусідній Росії, навіть якщо везти їх доводиться за тисячу кілометрів.

Спорткомплекс, котельні й транспорт

Серед прикладів закупівель у кримських підприємств можна навести спорткомплекс за 50 тисяч рублів, який наприкінці серпня був придбаний для санаторію «Прикордонник», контрольованого кримським управлінням ФСБ.

У межах конкурсу переможцем визначене ТОВ «Благо-Крим», зареєстроване в селищі Миколаївка Сімферопольського району.

Фірма позиціонує себе як «офіційний представник одного з лідерів російських заводів-виробників товарів для облаштування територій у межах півострова». Її очолює місцевий бізнесмен Антон Тропін.

Ще на 215 тисяч рублів у ФСБ закупили послуги з техобслуговування й ремонту котелень відомства. Переможцем визнане ТОВ «Боспор-1» ‒ сімферопольська фірма, що займається ремонтом машин і устаткування.

Підприємство очолює підприємець Олексій Ткач, про якого у відкритому доступі інформації немає.

Кримська компанія цього року обслуговує й автотранспорт місцевого главку ФСБ. Відповідно до тендерної документації, підряднику довірені 25 автомобілів. Серед них ‒ два Mercedes-Benz 2011 і 2013 років випуску, Toyota Land Cruiser 2014 року випуску, Volkswagen Multivan і Volkswagen Transporter 2014 року випуску та багато інших. Необхідно відзначити, що більшість із цих автомобілів були придбані задовго до подій весни 2014 року, тобто не виключено, що вони були захоплені разом з іншим майном колишнього кримського главку СБУ.

Обслуговує цей автотранспорт, згідно з результатами тендеру, ТОВ «Автодім Сімферополь Південь», що визначило вартість своїх послуг у 330 тисяч рублів.

Ця фірма називає себе «офіційним дилером» чеського виробника автомобілів Skoda в Криму. У російській податковій службі вона була зареєстрована влітку 2014 року з керівником Віталієм Дробахою.

Нагадаємо, що до російської анексії Криму ця фірма мала назву «Автодім Сімферополь» і належала київському ТОВ «Автохаус Київ» ‒ офшорній компанії, яка зараз перебуває у стадії ліквідації. А Дробаха тепер значиться єдиним власником «Автодім Сімферополь Південь», перейменованого після окупації Криму.

Тисячі кілометрів заради собачих вольєрів і квітів

У серпні в ФСБ закупили послуги з капітального ремонту систем опалення адміністративної будівлі на бульварі Франка, 16 в Сімферополі. Держзамовлення вартістю 1,8 мільйона рублів за результатами тендеру отримав підприємець Григорій Петухов, зареєстрований в російському Краснодарі.

За інформацією російської податкової служби, основним видом діяльності підприємця є роздрібна торгівля чоловічим, жіночим та дитячим одягом у спеціалізованих магазинах. Серед додаткових видів діяльності ‒ ремонт машин, обладнання і виконання електромонтажних робіт.

Майже за дві тисячі кілометрів везтимуть до Криму 14 комплектів собачих вольєрів, замовлених прикордонним управлінням ФСБ Росії в окупованому Криму. Замовлення на суму 1 мільйон рублів за результатами тендеру постачатиме фірма з Чебоксар Чуваської Республіки Росії.

Фірма займається будівництвом, її власник ‒ житель Чебоксар Рудольф Крильцов.

У 2015 році в прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованому Криму закупили для своїх потреб 870 гвоздик на суму майже 40 тисяч рублів. Тендер виграла фірма з Мурманська, розташованого в 3 тисячах кілометрів від Сімферополя. Постачала квіти відомству Олена Мірка ‒ підприємець, власниця мурманської мережі «Світ квітів».

Що читають російські прикордонники

Приблизно на такій самій відстані від Криму розташована фірма, в якій у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованому Криму закупили послуги з передплати на періодичні видання на 2017 рік. Замовлення коштує 139,4 тисячі рублів. Тендер виграло ТОВ «УП Схід» з Єкатеринбурга Свердловської області Росії.

Підприємство належить місцевій жительці Ользі Плюсніній. Згідно з умовами тендеру, російські прикордонники в Криму підписалися на 103 комплекти різних видань: «Граница России», «Вестник границы России», «Пограничник», «Пограничник содружества», «Ветеран границы», офіційне видання російського уряду «Российская газета», «Военно-исторический журнал» і «Право в Вооруженных силах – военно-правовое обозрение».

Цей перелік дружніх ФСБ компаній, безумовно, не остаточний. А держзакупівлі для обслуговування російських спецслужб в окупованому Криму великі, різноманітні й дорого коштують, хоч і не всі відкриті. Ми продовжимо вивчати їх.

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