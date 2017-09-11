«Крим готують до проведення російських військових навчань» – Поляков

Кризовий медіа-центр і Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднили інфографіку про те, скільки російських військ базуються на окупованій території Донбасу та в анексованому Криму.

За інформацією українських військових, на території півострова зараз перебувають 22900 російських військовослужбовців, 113 військових літаків, 106 артилерійських систем, 56 ракетних установок, 16 берегових ракетних систем, 583 одиниці бронетехніки й так далі.

За словами фахівців, «накачування» Криму зброєю триває. Раніше експерти також припускали, що на півострові можуть розміщуватись ядерні боєприпаси.

Про те, з чим пов'язане посилення озброєння півострова і як позначається на житті кримчан, в інтерв'ю Крим.Реалії розмірковує колишній заступник міністра оборони України, голова Експертної ради Центру досліджень армії, конверсії й роззброєння (ЦДАКР) Леонід Поляков.

нарощування зброї в Криму ‒ це лише один із фрагментів загальної ескалації, здійснюваної Росією на усьому периметрі кордонів: як з Україною, так і з Білоруссю та країнами Балтії

«Зараз очевидна тенденція до продовження мілітаризації Криму. Кількість особового складу російських частин поступово збільшується, так само як озброєння й техніка. За повідомленнями військової розвідки, кораблі, підводні човни й бойові вертольоти активно модернізуються. Росія відновила протикорабельні ракети берегових ракетних комплексів, які захопила під час анексії півострова. Важливо враховувати, що нарощування зброї в Криму ‒ це лише один із фрагментів загальної ескалації, здійснюваної Росією на усьому периметрі кордонів: як з Україною, так і з Білоруссю та країнами Балтії», ‒ говорить експерт.

Леонід Поляков зазначає: ця тенденція особливо тривожна на тлі насування російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». Частина з них відбудеться винятково на території Росії, без участі білоруської сторони й контролю міжнародних спостерігачів. За словами експерта, не виключено, що частину маневрів проведуть в окупованому Криму.

Не виключено, що в процесі навчань Росія запускатиме ті самі протикорабельні ракети, які захопила в України

«За наявними відомостями, військові контингенти окупаційних військ у Криму готують полігони до проведення навчань на місцевості. Не виключено, що в процесі навчань Росія запускатиме ті самі протикорабельні ракети, які захопила в України. Це ракети ще радянського виробництва, але вони досить потужні. Їхній радіус дії покриває всю акваторію Чорного моря», ‒ уточнює він.

З огляду на будівництво Центру оперативного командування для ВМС України під Очаковом, що відбувається за участі американської морської піхоти, російська сторона може готувати провокації проти українського флоту, говорить Поляков.

Що стосується самих російських навчань, за словами аналітика, вони розпочались уже зараз.

«Оператори давно спланували обстановку, військам уже надіслані конкретні завдання, проведені інші підготовчі заходи. Офіційно названі терміни ‒ це лише терміни окремих демонстраційних дій, але частина запланованих заходів напевно здійснюватиметься таємно, тому що «заходи введення супротивника в оману» є обов'язковою частиною російської військової тактики. При цьому зовсім не обов'язково, що ці дії матимуть тільки характер відпрацювання дій військ. Це можуть бути й спецоперації інших силових структур ‒ ГРУ, СЗР чи ФСБ. Цілком можливо, що їхні активні дії також здійснюватимуться на тлі військових навчань. Це цілком укладається в логіку російської гібридної війни, коли навчання військ відволікають увагу на себе й створюють певний демонстраційний фон, а спецслужби тим часом проводять акції саботажу або навіть теракти», ‒ міркує колишній заступник міністра оборони України.

Леонід Поляков підкреслює: першочерговими цілями російських спецоперацій стануть Україна й Білорусь.

Росія давно мріє отримати контроль над збройними силами Білорусі ‒ контроль, який дозволяв би керувати білорусами з Кремля без тривалих політичних консультацій із Мінськом

«Росія давно мріє отримати контроль над збройними силами Білорусі ‒ контроль, який дозволяв би керувати білорусами з Кремля без тривалих політичних консультацій із Мінськом. Я думаю, що це завдання поставлене, і воно відпрацьовуватиметься. Не випадково Путін уже підписав указ про розміщення засобів спільної протиповітряної оборони на кордоні з Білоруссю. Якщо цей план здійсниться, напевно, там будуть розміщені російські засоби ураження, радіотехнічної розвідки, зв'язку, охорони, постачання тощо», ‒ припускає український військовий аналітик.

Леонід Поляков нагадує, що Росія продовжує здійснювати маневри в повітряному просторі на кордонах Балтійських країн, що може призвести до ненавмисного зіткнення з літаками НАТО. При цьому жодних передумов для зниження градуса напруженості з боку Москви поки не спостерігається.

«Напруження пропаганди й підтримання ілюзії «зайнятої фортеці» всередині Росії гарантовано триватиме щонайменше до виборів», ‒ вважає аналітик.

Що стосується Криму, український експерт зазначає: самі кримчани все частіше скаржаться, що перетворення півострова на військову базу згубно позначається на їхньому рівні життя.

Корінне населення негласно витісняють із Криму, а на його місце завозять жителів російської глибинки

«Я неодноразово чув скарги на погіршення медичного обслуговування, тому що місцеві лікарі намагаються виїжджати з Криму. Люди говорять про підвищення цін, про руйнування дорожнього покриття бронетехнікою, про занепад інфраструктури. Якщо чийсь будинок стоїть на шляху будівництва під'їзних шляхів до важливих для Росії об'єктів, за словами місцевих жителів, він просто зноситься, а свідчення людей про право власності анулюються. При цьому корінне населення негласно витісняють із Криму, а на його місце завозять жителів російської глибинки, які, в першу чергу, займаються обслуговуванням військових частин, гарнізонів, полігонів і будівництвом військових об'єктів», ‒ розповідає Поляков.

За його словами, Росія також намагається списати кримські проблеми на українську сторону ‒ наприклад, звинувачуючи останню в створенні труднощів при перетині туристами пунктів пропуску.

«Насправді, труднощі створювалися саме російською стороною. Наприклад, процес пропуску росіяни істотно сповільнили ‒ в першу чергу, для створення пропагандистської картинки великих черг із охочих потрапити до Криму», ‒ говорить експерт.

Але все більша кількість кримчан, за словами Леоніда Полякова, розчаровується в Росії, поступово усвідомлюючи, що Москва була зацікавлена лише в території під військову базу, а зовсім не в забезпеченні їхнього добробуту.

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