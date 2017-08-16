«Диверсанти» за розкладом: як ФСБ Росії ловить українських «агентів» в окупованому Криму

Сергій Мокрушин

15 серпня ФСБ Росії повідомила про затримання чергового «українського диверсанта» в окупованому Криму. За словами російських силовиків, вони схопили «агента СБУ» Геннадія Лимешка, коли він нібито намагався пошкодити лінію електропередач у районі Судака. ФСБ також звинувачує Лимешка в тому, що він планував «створити умови для обвалення гірських порід з метою перекрити» судацьку трасу, підпалити лісові масиви та один з об'єктів комунального господарства в районі селища Рибальське. У Геннадія Лимешка знайшли гранату, дві тротилові шашки, ємності з горючою сумішшю, пилку, мотузку та український паспорт. Його заарештували на 2 місяці. У Службі безпеки України назвали повідомлення ФСБ «черговою провокацією», «фейковою новиною» та спробою відвернути кримчан від невдач окупаційної влади.

​Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж називає затримання нового «диверсанта» в Криму диверсією з боку самої Росії.

​‒ Очевидно, ФСБ давно готувала цю провокацію й просто шукала відповідну жертву в особі чергового учасника АТО. За ним якийсь час стежили, а при перетині адміністративного кордону (з Кримом ‒ ред.) затримали. Сценарій затримання «українських диверсантів» у ФСБ не змінюється ‒ Росія використовує це для тиску на Україну, нібито це «країна-терорист», і з нею не можна домовлятися. Сама акція виглядає примітивно й не витримує ніякої критики: підпилювати опори ЛЕП ручною пилкою могли в Першу або Другу світову війну, а сам «диверсант» на відео явно повторює завчений текст за вказівкою. Якби Україна пішла на таке, це була б робота проти самої себе. Провокація спрацьована грубо й розрахована на довірливих громадян.

Підпилювати опори ЛЕП ручною пилкою могли в Першу або Другу світову війну

Микола Маломуж вважає, що перед ФСБ стоїть завдання регулярно показувати кримчанам і росіянам, що Україна ‒ це «ворог», а, з іншого боку, виправдовувати «закручування гайок» в Криму.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що арсенал, нібито знайдений у затриманого в Криму українського «диверсанта», не витримує критики.

​‒ Виконати ті завдання, які нібито поставлені Геннадію Лимешку, за допомогою знайдених у нього засобів, неможливо. У нього не виявилося ні дистанційних детонаторів, ні радіокерованих зарядів, а кількість вибухівки для кам'яного обвалу має бути значно більшою, як і горючої речовини для організації підпалів. Тобто це просто дитячі забавки ‒ з таким арсеналом іти на диверсію. ФСБ не боїться влаштовувати примітивні провокації, оскільки слідство та суд у них в кишені, хоча процеси над попередніми «диверсантами», як ми знаємо, закінчилися вироками, які не пов'язані з підривною та диверсійною діяльністю. Втім, глядачі російського ТБ, швидше за все, сприйматимуть усе за чисту монету.

Це просто дитячі забавки ‒ з таким арсеналом іти на диверсію

Політолог Олексій Гарань переконаний, що Росія не буде повідомляти про нову «диверсію» України на весь світ.

‒ На міжнародній арені це навряд чи буде мати якесь значення, оскільки всі знають, що відбувається в Криму й що таке ФСБ. А ось на внутрішньому фронті, для власних громадян використовувати чергову «диверсію» дуже навіть зручно ‒ для створення атмосфери підозріливості, дискредитації України, виправдання провалів російської «влади» Криму, зокрема з електропостачанням. Так роблять в усіх авторитарних країнах ‒ шукають зовнішніх ворогів. Тому без нагальної потреби українцям краще утриматися від поїздок до Криму, оскільки будь-хто може стати жертвою провокації.

Оригінал матеріалу – на сайті «Крим.Реалії»