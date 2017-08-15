Дружина затриманого в Криму Лимешка заявляє про його невинуватість

Дружина затриманого в анексованому Криму Геннадія Лимешка заявила про його невинуватість. Про це Ірина Лимешко 15 серпня заявила у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Інформацію про його затримання побачила по телебаченню. Він не винен. Більше я нічого не можу сказати», – зазначила жінка.

За словами матері затриманого українця Римми Рижкової, востаннє її син виходив на зв’язок зі своєю дружиною 9 серпня. Вона додала, що Геннадій із травня цього року перебував у Маріуполі.

«Він поїхав з дому в травні цього року в Маріуполь на роботу. Дзвонив дуже рідко, частіше писав. Тільки всі переговори були на домашню тематику. У нього тут маленька дитина, немає ще й року. Дитина хворіє, він і поїхав на заробітки до Маріуполя», – розповіла Рижкова.

У Міноборони України раніше повідомили, що затриманий у Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні цього року через службову невідповідність.

Російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня заарештував Лимешка на два місяці – до 13 жовтня.

У СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення заперечують.