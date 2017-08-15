ФСБ оприлюднила відео затримання «українського диверсанта» у Криму

ФСБ Росії опублікувала відео затримання в анексованому Криму чоловіка, якого вони називають «агентом СБУ» і звинувачують у підготовці диверсій на півострові.

За словами людини на відео, його звуть Геннадій Лімешко, він 1992-го року народження і йому «сказали підрізати електростовп».

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня заарештував чоловіка на два місяці. Російські спецслужби заявляють, що у затриманого вилучені зброя, вибухівка, ручна пилка і цифровий фотоапарат.

Служба безпеки України заявляє, що чергове затримання громадянина України в окупованому Криму є провокацією і «фейковою новиною».

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення спростовують.