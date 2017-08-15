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15 Серпень 2017, Київ 12:46
Новини | Політика

Суд в окупованому Криму заарештував чергового «диверсанта» на два місяці

Київський районний суд Сімферополя, вхід до будівлі

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня заарештував на два місяці громадянина України Геннадія Лімешка, про затримання якого повідомила ФСБ Росії. Російські спецслужби називають чоловіка «агентом СБУ» і підозрюють у підготовці диверсій в анексованому Криму, інформує сайт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Раніше Центр громадських зв’язків ФСБ Росії повідомив про затримання в окупованому Криму громадянина України, який «намагався пошкодити лінію електропередачі та планував інші диверсії».

«Управлінням ФСБ Росії по Республіці Крим і Севастополю в ході оперативно-розшукових заходів затримано агента Служби безпеки України в Херсонській області, спрямованого до Криму для здійснення диверсійних актів», – ідеться в повідомленні.

Російські спецслужби заявляють, що у затриманого вилучені зброя, вибухівка, ручна пилка і цифровий фотоапарат.

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення спростовують.

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