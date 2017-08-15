У Росії заявляють про затримання в окупованому Криму чергового «українського диверсанта»

Російські інформагенції з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ Росії повідомляють про затримання в окупованому Криму громадянина України, який «намагався пошкодити лінію електропередачі та планував інші диверсії».

Про це пишуть «РИА Новости», ТАСС та інші ресурси, на сайті самої Федеральної служби безпеки Росії ця інформація з’явилася після повідомлень інформагенцій.

«Управлінням ФСБ Росії по Республіці Крим і Севастополю в ході оперативно-розшукових заходів затримано агента Служби безпеки України в Херсонській області, направленого до Криму для здійснення диверсійних актів», – ідеться в повідомленні.

Російські джерела наводять і прізвище затриманого.

«12 серпня Геннадій Лімешко затриманий співробітниками органів ФСБ при спробі пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак – Новий Світ», – твердять у Росії.

Російські спецслужби заявляють, що у затриманого вилучені зброя, вибухівка і цифровий фотоапарат.

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення спростовують.