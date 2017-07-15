Під водою можна транспортувати наркотики і зброю – інструктор, який тренував водолазів на Донбасі

Що ми знаємо про водолазів, про дивну й утаємничену роботу чоловіків у чорних гідрокостюмах? Це більше, ніж професія. Водолази – особлива каста зі своїми, вивіреними досвідом колег-попередників, законами, й інколи навіть їхніми смертями. Кожна хвилина роботи водолаза – як вихід у відкритий космос, аквакосмос. Недарма їх називають ще акванавтами. Про водолазів повідомляють під час робіт через аварію корабля чи порятунок людей із підводних човнів. Ми аплодуємо глибоководникам, коли ті виявляють сенсаційні знахідки. Але війна змінює сенс їхньої професії: перетворює водолаза на військового інженера, сапера, розвідника і навіть диверсанта. Але найчастіше підводні плавці – це рятівники чужих життів, часто – ціною власного. Щоб розповісти про підводних захисників України на Донбасі, програма Радіо Свобода «Радиво» взяла за основу навчання в школі військових водолазів – це волонтерський проект громадської організації People’s Project.

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​Інструктори – професійні водолази – проводять курси безкоштовно: усі вони тепер мають основну, вже мирну роботу, але за плечима у них чималий підводний досвід, тому вони залишили тимчасово свою роботу, купили квитки за власні кошти і прибули на Донбас – тренувати українських військових, розповідає один із ініціаторів волонтерської школи, інструктор Костянтин Миргородський.

«Ми не офіційний навчальний заклад. І не єдина група, яка готує водолазів. Ми просто волонтери, це дуже важливо. Є ще Кам'янець-подольський центр розмінування, який займається профільно цією справою. У нас трохи інша функція: ми допомагаємо спорядженням тим підрозділам, у яких його немає, в принципі всім водолазним підрозділам від спецназу до військово-морського флоту його бракує. Ми приїжджаємо до тих підрозділів, де важко організувати підготовку або вона ще не організована, ми їм допомагаємо», – розповідає про ініціативу Миргородський.

У 2014 році Україна майже повністю втратила базу підготовки військових водолазів. Раніше центром навчання цих спеціалістів була Військово-морська академія імені Нахімова в кримському Севастополі. Тепер уже Росія розгорнула в «Нахімці» потужну водолазну підготовку: на окупованому півострові залишилась і навчальна база, і майже весь викладацький склад, вивезти на материкову Україну практично нічого не вдалося. Що ж до державної охорони азовського узбережжя на Донбасі, то коли три роки тому розгорталося збройне протистояння сепаратистів проти українців, прикордонний загін, який тут чатує, виявився не готовим до нових викликів. Як наслідок – втрата двох катерів.

Перший випадок стався наприкінці серпня 2014-го. Тоді в районі селища Безіменне з берега із протитанкового ракетного комплексу обстріляли сторожовий катер «Гриф». Судно затонуло, загинуло двоє членів екіпажу. А у червні 2015 року в районі порту Маріуполь на міні підірвався катер «ЮМС-1000». І теж загинуло дві людини. З сумом пригадує заступник командира загону морської охорони Юрій Алейников.

Після цих втрат прикордонникам і військовим стало очевидно, що треба готувати таких водолазів, які б могли вчасно виявляти і реагувати на підводні пастки ворога. І тут, як ніколи, виявилася затребуваною ініціатива українських волонтерів щодо вишколу військових водолазів.

Якщо поставити собі за мету, то можна налагодити канал перекидання через Маріуполь наркотиків, зброї, будь-чого через підводну частину корпусу корабля

«Видимість в Азовському морі біля Маріуполя – 30 сантиметрів, а то й 20, чи взагалі нульова. Якщо поставити собі за мету, то можна налагодити канал перекидання через Маріуполь наркотиків, зброї, будь-чого через підводну частину корпусу корабля. Таке робиться у світі. Як правило, чіпляють контейнери з наркотиками – просто вночі підходить водолаз, знімає контейнер, який закріплений спеціальними магнітами, або на кранштейн, і все. Ви ж розумієте, що в Маріуполь, який має сепаратистське підпілля, можна таким чином доправити все що завгодно. Для цього й працюють водолази відділу спеціальних дій на воді», – розповідає Костянтин Миргородський про специфіку роботи спецпідрозділу Морської охорони державного прикордонного загону в Маріуполі.

Водолази Маріупольської морської охорони – перші, на кому випробували навчальну програму волонтери-підводники з People’s Project. Для них заняття проводили в басейні та в акваторії Азовського моря. Підводні прикордонники вправлялися в акватлоні – це спортивна боротьба, яка триває під водою при затримці дихання на 30 секунд. Водолази на морському ґрунті збирали спеціальні тренувальні головоломки на логіку. Також виявляли міни і розміновували підводну частину корабля. Одним словом, тренувалися діяти в найрізноманітніших надзвичайних ситуаціях, які можуть виникнути при нападі ворога з морського кордону.

​Після занять у школі військових водолазів підводні охоронці можуть на глибині проводити поглиблений огляд міжнародного морського транспорту на наявність схованок, приліплених мін чи вибухівки, запевняє заступник командира Маріупольського загону морської охорони, капітан першого рангу Микола Велицький.

«У разі роботи диверсійних груп проти нас, є можливість установки вибухових пристроїв на наших кораблях і катерах. Тому є необхідність їх оглядати. І ми над цим працюємо. В подальших планах для підготовки наших водолазів – залучити Кам’янець-подільський навчальний центр із розмінування. Там готують водолазів-саперів», – зазначив Велицький.

За словами координатора волонтерського проекту Костяннтина Миргородського, далі їхня команда тренерів вирушає навчати майстерності військового водолаза в Одесу.

Радіодокументальна історія про військову школу водолазів волонтерів – це продовження документального інтернет-проекту радіо Донбас.реалії і Радіо Свобода «Підводна армія».

Водолази під водою працюють майже на осліп, у них багато роботи ведеться на дотик. Тому і ми пропонуємо послухати документальну радіоісторію, заплющивши очі. Звукове оформлення передачі допоможе вам уявити, як почуваються під водою фахівці, як водолази шукають міни і радіють успіхам побратимів під час тренувань у басейні.

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