СБУ: затримання чергового «диверсанта» в окупованому Криму є «фейковою новиною»

Служба безпеки України заявляє, що чергове затримання громадянина України в окупованому Криму є «фейковою новиною».

«Російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито «агента СБУ», – ідеться в повідомленні української спецслужби.

«На фоні погіршення життя кримчан, ФСБ знову запускає «заїжджену платівку», намагаючись звинуватити Україну та її правоохоронні органи у своїх власних бідах та проблемах у Криму», – додають у СБУ.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці громадянина України Геннадія Лімешка, про затримання якого повідомила ФСБ Росії.

Раніше Центр громадських зв’язків ФСБ Росії повідомив про затримання в окупованому Криму громадянина України, який «намагався пошкодити лінію електропередачі та планував інші диверсії».

«Управлінням ФСБ Росії по Республіці Крим і Севастополю в ході оперативно-розшукових заходів затримано агента Служби безпеки України в Херсонській області, спрямованого до Криму для здійснення диверсійних актів», – ідеться в повідомленні.

Російські спецслужби заявляють, що у затриманого вилучені зброя, вибухівка, ручна пилка і цифровий фотоапарат.

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення спростовують.