Затриманий в Криму українець Лімешко був звільнений із ЗСУ – Міноборони

Заарештований в анексованому Криму українець Геннадій Лімешко, якого ФСБ Росії звинувачує у підготовці диверсій на території півострова, був звільнений зі Збройних сил України.

Як повідомив працівник управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович, чоловік проходив службу з листопада 2016 року по травень 2017 року в одному з підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, його звільнили за статтею про службову невідповідність.

ФСБ Росії заявила про затримання 12 серпня в анексованому Криму чоловіка, якого вони називають «агентом СБУ» і звинувачують у підготовці диверсій на півострові.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня заарештував Геннадія Лімешка на два місяці. Російські спецслужби заявляють, що у затриманого вилучені зброя, вибухівка, ручна пилка і цифровий фотоапарат.

Служба безпеки України заявляє, що чергове затримання громадянина України в окупованому Криму є провокацією і «фейковою новиною».

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення спростовують.