МЗС направило Росії ноту протесту через затримання в Криму українця Лимешка – Беца

Міністерство закордонних справ України направило МЗС Росії ноту з вимогою надати всю інформацію щодо обставин затримання в анексованому Криму Геннадія Лимешко. Про це в ефірі програми «Ранкова Свобода» повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Спікер українського зовнішньополітичного відомства наголосила, що міністерство регулярно виступає з протестом у зв’язку з діями Росії на окупованих територіях.

Водночас, за словами Беци, можливості українських дипломатів обмежені, оскільки ніяких консульських установ в Криму українське відомство немає.

«Важелів впливу в Україні не так багато, працюємо тільки через правозахисників і волонтерів», – додала Беца.

Вона зазначила, що кожен факт репресій проти населення в Криму фіксується і долучається до доказової бази для подальшого розгляду злочинів Росії на окупованих територіях в Міжнародному суді ООН.

Російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованому Криму. Водночас мати затриманого Лимешка заявляє, що її син дав ФСБ свідчення під тортурами і тиском.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував 14 серпня на два місяці Геннадія Лимешка – до 13 жовтня.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні цього року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення спростовують.