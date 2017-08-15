Мати затриманого в Криму Лимешка заявляє, що він зізнався під тортурами

Мати затриманого в анексованому Росією Криму Геннадія Лимешка Римма Рижкова заявляє, що її син дав ФСБ свідчення під тиском і тортурами.

«Після затримання у нього ніс був розбитий, і на щоці теж садна. На цьому відео дурневі видно, що все замазане кремом, тільки око чорне. І розповідає як по писаному. А те, що він проходив навчання, ми чуємо вперше», – сказала мати затриманого у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Дружина затриманого, Ірина Лимешко, раніше заперечила провину свого чоловіка, якого в ФСБ Росії назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій.

У Міноборони України раніше повідомили, що затриманий у Криму громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні цього року через службову невідповідність.

Російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня заарештував Лимешка на два місяці – до 13 жовтня.

У СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення заперечують.