Їдуть у Крим і потрапляють до рук ФСБ Росії

Обмінювати українських полонених із окупованого Криму буде важко, говорять спеціалісти з обміну заручниками у «мінському форматі». Відставним військовослужбовцям радять не їздити в Крим, проте не усі до цього дослуховуються. Федеральна служба безпеки Росії, в свою чергу, використовує ці затримання як зброю в інформаційній війні.

Із листопада 2016 року до сьогодні Федеральна служба Безпеки Росії затримала 12 колишніх українських військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Більшість із них були затримані в анексованому Криму, зазначає заступник начальника управління зі зв’язків із громадськістю Збройних сил Юзеф Венсковіч.

За словами речника, заручникам будуть інкримінувати шпигунство чи організації диверсій. Остання згадка на сайті ФСБ – про колишнього військовослужбовця Геннадія Лімешка. Його в Росії обвинувачують у підготовці диверсії. У Службі безпеки України називають це повідомлення провокацією і фейком.

​Не розуміє, навіщо колишні військовослужбовці їздять у Крим, Андрій Римарук, який також воював проти російсько-гібридних сил на Донбасі. У коментарі Радіо Свобода він повідомив, що сам останнього разу був там ще у 2012 році і нецензурно облаяв тих, хто за власним бажанням їздить відпочивати на окуповану українську землю.

І серед моїх військовослужбовців, які служили зі мною під час війни, такі «ушльопки» були, які їздили відпочивати в Крим

«Знаю, що і серед моїх військовослужбовців, розвідників, які служили зі мною під час війни, такі «ушльопки» були, які їздили відпочивати в Крим. Я більш, ніж впевнений, що перелік військовослужбовців, які перебували на сході, в Росії вже є. По-друге, цих військовослужбовців доволі легко відслідкувати по соціальних мережах», – вважає Римарук.

Після тортур будь-хто визнає будь-що, каже він, а зброю завжди можна підкинути.

Російські спецслужби збирають інформацію про критику влади Росії – експерт

За інформацією українських ЗМІ, влітку лише через один із трьох пропускних пунктів на окупований півострів кожну годину напередодні вихідних в’їжджало близько сотні мікроавтобусів з туристами.

Навіть якщо спеціального і окремого списку для пошуку українських військовослужбовців немає, говорить військовий експерт Ігор Козій, сама система російських спецслужб працює таким чином, що збирає будь-яку інформацію про будь-кого, хто публічно висловлює критику.

Зокрема, після одного з таких виступів, експерта шукали за старою російською адресою.

Я хлопцям з Росії пояснив, що в них проблеми на сході з китайцями. Потім мене розшукували із собаками

«В нас проводилася російсько-українська конференція в готелі «Київ». Я хлопцям з Росії пояснив, що поки вони нас тут вчать, в них проблеми на сході з китайцями. Потім мені знайомі телефонували і казали, що мене розшукували із собаками», – розповідає Ігор Козій Радіо Свобода.

Також затримання українських військовослужбовців, яких пізніше видають за диверсантів, можуть проходити для покращення планових показників, припускає експерт.

Екс-керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк вважає подібні затримання елементом гібридної війни. Про це він заявив в ефірі програми «Ваша Свобода».

Росія веде інформаційну війну як проти нас, так і для свого населення

«Росія веде інформаційну війну як проти нас, показуючи, що вона затримує і успішно бореться з нами, так і для свого населення, показуючи, що ми диверсанти. Що ми наносимо шкоду громадянам, власним громадянам в Криму», – заявив Вовк.

Обміняти полонених із Криму буде складно – волонтер

Обміни і звільнення українців, яких захопили і засудили в окупованому Криму чи в Росії, можуть виявитися дуже складною справою, вважає Гайде Різаєва. Волонтер займається обміном заручників у рамках мінського процесу.

«Крим, на жаль, в мінському форматі ніяк не визначений. Тому говорити про обмін тих наших хлопців, які потрапили в полон на території Криму, дуже складно. І складно буде цей обмін проводити», – говорить волонтер. До сьогодні прецедентів обміну когось із Криму ще не було.

Станом на листопад 2016 року в Росії повідомляли про кримінальні справи стосовно щонайменше чотирьох офіцерів Збройних сил України – командирів 92-ї, 72-ї і 44-ї бригади, а також тодішнього командувача оперативного командування «Південь». Йдеться про Віктора Ніколюка, Андрія Соколова, Олега Лисового і Андрія Грищенка. Ще дві кримінальні справи відкрили проти міністра оборони Степана Полторака і начальника Генштабу Віктора Муженка.

Наприкінці липня цього року вирок отримав Олексій Стогній – один з перших затриманих в окупованому Криму українців, якого обвинуватили в підготовці диверсій. Суд проходив у закритому режимі. Судовий процес по затриманому разом із ним Глебу Шаблію ще триває.