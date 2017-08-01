Заручників дозволять відвідати у серпні. Коли звільнять?

Координатор підгрупи з гуманітарних питань Контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі від ОБСЄ Тоні Фріш відвідає у серпні заручників, яких незаконно утримують угруповання «ДНР» та «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Про це домовилися 31 липня під час скайп-конференції «мінської» гуманітарної підгрупи. Але про звільнення домовитися не вдалося. Чому? Радіо Свобода запитало про це представника України у підгрупі Ірину Геращенко та керівника Центру громадянських свобод Олександру Матвійчук.

Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську»:

– Я би відзначила два важливих моменти. Перший, це те, що вдалося домовитися про відвідини координатором від ОБСЄ Тоні Фрішем тюрем на окупованих територіях у серпні. І українська сторона наполягає, щоб він зміг побувати у Макіївській колонії, де утримуються українські військові, також щоб він міг побачити умови утримання жінок, яких є чимало у списку заручників, і також щоб він відвідав Ігоря Козловського.

Також важливим моментом є те, що вдалося досягти компромісу щодо виключення близько двох десятків кримінальних злочинців з того списку, який вимагають звільнити представники ОРДЛО. Власне, ці люди не мають жодного відношення до подій на Донбасі, це «чистий кримінал» – грабежі, вбивства, зґвалтування у різних регіонах України. Взагалі не зрозуміло, як вони опинитися у списках.

Але, на жаль, ми не просунулися в питанні узгодження дати звільнення через дві ключові проблеми. По-перше, зростає кількість заручників. На сьогодні їх 137, але підтверджує ОРДЛО лише 71 особу. І серед них, до речі, вперше офіційно підтвердили утримання журналіста Станіслава Асєєва у Донецькому СІЗО.

Інше ключове питання, де немає поки компромісу, це те, що друга сторона наполягає на звільненні злочинців, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі, а причетні до терактів в Одесі і Харкові, беркутівців, причетних до вбивства Героїв Небесної сотні. Очевидно, що ці люди не можуть бути включені у жодні списки на звільнення, тому що «Мінська група» – це не «лавочка» з обміну «всіх на всіх». І також представники ОРДЛО намагаються включити в список на звільнення російського «потєряшку», військовослужбовця російської армії Агєєва.

​Олександра Матвійчук, правозахисник, керівник Центру громадянських свобод:

– У скайп-конференції є речі, які були традиційними. Традиційно, представники незаконних збройних формувань ніяк не відреагували на звинувачення української сторони щодо застосування катування і жорстокого поводження, наприклад, до Людмили Сурженко. Традиційно, ніяк не відреагували, немає жодного руху з питання політичних в’язнів, які перебувають в Росії, в окупованому Криму, щодо цілого списку ув’язнених кримських татар. Представники незаконних збройних формувань і Російська Федерація вважають, що це поза «мінським форматом» і тут просувань жодних немає.

На жаль, також традиційним є збільшення списку людей, яких незаконно утримують на окупованій Росією частині Донбасу. Це 137 громадян України, і це доволі тривожна практика. Це означає, що «ця машина викрадення», катування людей, в тому числі і в першу чергу цивільних (бо збільшення іде за рахунок сфабрикованих обвинувачень у шпигунстві, у диверсіях), вона продовжує працювати.

Єдиний, якщо так можна сказати, позитив, що сьогодні, як сказала Ірина Геращенко, офіційно підтвердили утримання в тюрмі журналіста Станіслава Асєєва.

Але попри ці традиційні речі, є кілька таких позитивних невеликих просувань. З огляду на те, що цей процес взагалі такий в’язкий і не досить успішний, вони для нас важливі. По-перше, вдалося домовитися, що в серпні координатор ОБСЄ Тоні Фріш відвідає місця несвободи і матиме доступ до заручників на окупованих територіях Донбасу. Я нагадаю, що Тоні Фріш бачив українських заручників в жовтні 2016 року, це було вперше за півтора року, і це був єдиний раз за весь час роботи мінської групи, коли була надана така можливість. До того ж, тоді він не бачив усіх.