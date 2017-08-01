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01 Серпень 2017, Київ 09:57
Політика

Заручників дозволять відвідати у серпні. Коли звільнять?

Координатор підгрупи з гуманітарних питань Контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі від ОБСЄ Тоні Фріш відвідає у серпні заручників, яких незаконно утримують угруповання «ДНР» та «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Про це домовилися 31 липня під час скайп-конференції «мінської» гуманітарної підгрупи. Але про звільнення домовитися не вдалося. Чому? Радіо Свобода запитало про це представника України у підгрупі Ірину Геращенко та керівника Центру громадянських свобод Олександру Матвійчук.

Ірина Геращенко
Ірина Геращенко

Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську»:

– Я би відзначила два важливих моменти. Перший, це те, що вдалося домовитися про відвідини координатором від ОБСЄ Тоні Фрішем тюрем на окупованих територіях у серпні. І українська сторона наполягає, щоб він зміг побувати у Макіївській колонії, де утримуються українські військові, також щоб він міг побачити умови утримання жінок, яких є чимало у списку заручників, і також щоб він відвідав Ігоря Козловського.

Також важливим моментом є те, що вдалося досягти компромісу щодо виключення близько двох десятків кримінальних злочинців з того списку, який вимагають звільнити представники ОРДЛО. Власне, ці люди не мають жодного відношення до подій на Донбасі, це «чистий кримінал» – грабежі, вбивства, зґвалтування у різних регіонах України. Взагалі не зрозуміло, як вони опинитися у списках.

Але, на жаль, ми не просунулися в питанні узгодження дати звільнення через дві ключові проблеми. По-перше, зростає кількість заручників. На сьогодні їх 137, але підтверджує ОРДЛО лише 71 особу. І серед них, до речі, вперше офіційно підтвердили утримання журналіста Станіслава Асєєва у Донецькому СІЗО.

Інше ключове питання, де немає поки компромісу, це те, що друга сторона наполягає на звільненні злочинців, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі, а причетні до терактів в Одесі і Харкові, беркутівців, причетних до вбивства Героїв Небесної сотні. Очевидно, що ці люди не можуть бути включені у жодні списки на звільнення, тому що «Мінська група» – це не «лавочка» з обміну «всіх на всіх». І також представники ОРДЛО намагаються включити в список на звільнення російського «потєряшку», військовослужбовця російської армії Агєєва.

Олександра Матвійчук
Олександра Матвійчук

Олександра Матвійчук, правозахисник, керівник Центру громадянських свобод:

– У скайп-конференції є речі, які були традиційними. Традиційно, представники незаконних збройних формувань ніяк не відреагували на звинувачення української сторони щодо застосування катування і жорстокого поводження, наприклад, до Людмили Сурженко. Традиційно, ніяк не відреагували, немає жодного руху з питання політичних в’язнів, які перебувають в Росії, в окупованому Криму, щодо цілого списку ув’язнених кримських татар. Представники незаконних збройних формувань і Російська Федерація вважають, що це поза «мінським форматом» і тут просувань жодних немає.

На жаль, також традиційним є збільшення списку людей, яких незаконно утримують на окупованій Росією частині Донбасу. Це 137 громадян України, і це доволі тривожна практика. Це означає, що «ця машина викрадення», катування людей, в тому числі і в першу чергу цивільних (бо збільшення іде за рахунок сфабрикованих обвинувачень у шпигунстві, у диверсіях), вона продовжує працювати.

Єдиний, якщо так можна сказати, позитив, що сьогодні, як сказала Ірина Геращенко, офіційно підтвердили утримання в тюрмі журналіста Станіслава Асєєва.

Але попри ці традиційні речі, є кілька таких позитивних невеликих просувань. З огляду на те, що цей процес взагалі такий в’язкий і не досить успішний, вони для нас важливі. По-перше, вдалося домовитися, що в серпні координатор ОБСЄ Тоні Фріш відвідає місця несвободи і матиме доступ до заручників на окупованих територіях Донбасу. Я нагадаю, що Тоні Фріш бачив українських заручників в жовтні 2016 року, це було вперше за півтора року, і це був єдиний раз за весь час роботи мінської групи, коли була надана така можливість. До того ж, тоді він не бачив усіх.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа».

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